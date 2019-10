Humana è presente in Italia dal 1972 con prodotti dedicati all'alimentazione e al benessere dei bambini, con la missione di farli crescere secondo natura.

L'attenzione nei confronti dei bambini si traduce in un'attenzione nei confronti delle mamme e delle donne a partire da quelle che lavorano in azienda.

La Gender Equality per Humana Italia è un processo naturale che è iniziato già da tempo. Un percorso che ha portato allo sviluppo di policy e progetti che mirano a tutelare e a valorizzare il contributo della componente femminile all'interno dell'organico, a garantirne un trattamento equo e a tutelare la maternità e la genitorialità più in generale.

Gli esempi sono tanti: welfare aziendale che prevede rimborsi per spese di asilo, babysitting o testi scolastici; training nutrizionale per mamme in attesa, presenza di servizi informativi e formativi dedicati al sostegno della parità di genere, pacchetti di prodotti e servizi dedicati a mamme e papà con bimbi da 0 a 3 anni per finire con attività di volontariato aziendale rivolto alle mamme straniere con lezioni di italiano, baby sitting e supporto allo studio.

L'impegno di Humana verso la parità di genere è sentito all'interno dell'azienda ed è confermato dall'indagine di soddisfazione interna tra i dipendenti, da cui emerge che è opinione diffusa che in Humana Italia ci sia parità di trattamento e opportunità in modo statisticamente significativo rispetto ai benchmark di mercato.

«Per Humana la parità di genere è dunque già una realtà. Oggi l'azienda ha deciso di dare ancora più valore al percorso intrapreso, impegnandosi nel processo di certificazione in Gender Equality tramite il Winning Women Institute» afferma Patrizio Paterna, CEO di Humana Italia.

L'annuncio di avvio del processo di certificazione è stato dato durante il convegno Stati Generali Mondo del Lavoro "Innovazione, sviluppo, sostenibilità" tenutosi a Torino il 28 settembre dove imprese, professionisti ed istituzioni di tutto il mondo del lavoro si sono incontrate per condividere prospettive e soluzioni per il futuro.

La certificazione prevede quattro criteri di valutazione: le opportunità di crescita in azienda, l'equità remunerativa, la policy di gestione della gender diversity e la policy per la tutela della maternità.

«La certificazione in Gender Equality dimostra quanto Humana creda che l'equità di trattamento retributivo e di crescita professionale per le donne siano una grande opportunità per lo sviluppo dell'azienda e della società in generale. Un altro modo per far crescere i bambini, le mamme e contribuire ad un futuro migliore» afferma Anna Lisa Amorese, Direttore Marketing Humana Italia.