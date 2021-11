La presenza di meno persone in giro, infatti, ha inciso e non poco sull'ecosistema e sulla vita di flora e fauna, alcune volte in senso positivo, altre in negativo.

La pandemia ha portato anche a una flessione del lavoro nelle filiere industriali e questo ha ridotto in molte parti del mondo le attività commerciali che sfruttano le risorse naturali. Tutto ciò potrebbe portare a scenari positivi in un futuro vicino. Si stima ad esempio che in India la riduzione della pesca e del traffico veicolare sulle spiagge di nidificazione potrebbe aumentare le popolazioni della tartaruga marina olivastra in pericolo di estinzione.

Uno studio del marzo 2021 ha rilevato nello specifico che i tassi di uccisione di ricci in Polonia fossero inferiori di oltre il 50% rispetto agli anni pre pandemia. Un trend positivo che se continuasse anche in futuro potrebbe aiutare a rallentare l'estinzione di molte specie.

Il Covid-19 , seppure in modo indiretto, ha determinato diversi eventi positivi per gli animali .

Conseguenze negative della pandemia sulla fauna selvatica

Purtroppo però, oltre ai tanti eventi positivi che la pandemia ha determinato per la fauna, ne esistono altri estremamente negativi, molti dei quali dovuti anche a un progressivo ritorno alle normali attività umane.

Secondo uno studio ad esempio le restrizioni hanno ridotto il lavoro delle organizzazioni di conservazione e controllo che si prendono cura della fauna selvatica e delle aree protette e il numero di addetti presenti in riserve, parchi giochi e altre strutture faunistiche. Questo nel lungo periodo può causare un aumento dell'uccisione illegale della fauna selvatica, in particolare quella di animali in via di estinzione soggetti a persecuzione o bracconaggio.

Alcuni esperti temono anche che le difficoltà economiche nei Paesi a basso reddito possano portare a un aumento dello sfruttamento delle risorse naturali, al disboscamento senza licenza e al mercato illegale della fauna selvatica.

A confermare questa preoccupazione anche alcune immagini satellitari che avrebbero documentato deforestazioni in corso in diversi Paesi ed episodi di pesca illegale in aumento in Brasile e nelle Filippine.

Anche i cambiamenti nell'attività umana che la pandemia ha reso necessari potrebbero avere effetti negativi, soprattutto per quanto riguarda alcune specie che dipendono fortemente dalle persone per l'alimentazione e la ricerca di cibo, come scimmie e cani.

Spaventate dall'idea dei contagi maggiori negli spazi chiusi, inoltre, le persone stanno sempre più utilizzando gli spazi esterni come parchi e riserve naturali e questo potrebbe disturbare la fauna selvatica residente non abituata alle interazioni umane.

Anche l'inquinamento da plastica causato da dispositivi di protezione monouso anti Covid-19 smaltiti in modo improprio sembra causare la morte di molti animali, che ingeriscono o rimangono impigliati in questi strumenti.