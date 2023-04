Ordinanza Mascherine: dove sarà obbligatorio in Rsa e Ospedali

Introduzione

Il ministro della Salute Schillaci firma la nuova ordinanza sulle mascherine. Il 30 aprile scadono gli obblighi di indossarle in ospedale ed Rsa. La linea generale è quella della selezione di determinati ambienti e la tutela dei soggetti più fragili. Meno mascherine, dunque anche nelle strutture sanitarie.

Sono state riviste diverse regole rimaste in vigore sino ad oggi dalla pandemia di Covid. Ora si è tornati quasi totalmente alle dinamiche di vita pre-pandemica, anche nei luoghi pubblici e sui mezzi di trasporto, fatta eccezione per determinati luoghi quali le strutture sanitarie: ospedali, rsa, ambulatori medici. Il 30 aprile scadrà l'ultimo obbligo di indossare le mascherine negli ospedali, e si va dunque verso una nuova ordinanza selettiva.

Con la nuova ordinanza sulle mascherine resta la soglia di attenzione nei confronti di quei luoghi in cui il contagio potrebbe essere ancora elevato o dove sono presenti pazienti fragili che vanno tutelati e protetti. Una decisione arrivata dopo qualche settimana di dibattito in merito all'utilizzo delle mascherine nell'intera struttura ospedaliera o soltanto in alcune aree maggiormente sensibili.