Oblio oncologico: cos'è e dove è legge?

Introduzione

Se si ha avuto il cancro e si è guariti, si ha il diritto di poter essere assunti al lavoro, di stipulare un mutuo o di adottare un figlio. L'iter di legge sul diritto all'oblio oncologico in Italia sta allineando il nostro Paese al progetto del Parlamento Europeo e a diversi stati membri che già l'hanno adottato.

Oggi in Italia un milione di persone ha vinto la propria battaglia contro il cancro. Guarigione, insomma. Una parola che darebbe il via libera alla ripresa di una vita normale. Pratiche burocratiche non discriminanti, comprese. I malati sono 3,6 milioni. Secondo dati diffusi dall'Airc (associazione italiana ricerca sul cancro) l'87% delle donne e il 70% degli uomini con tumore alla tiroide guarisce completamente, stessi numeri decisamente confortanti se parliamo di melanoma. Oltre il 60% di guarigioni anche per tumori al seno, all'utero, alla prostata, per i linfomi di Hodgkin. Anche le neoplasie più aggressive come al fegato, al pancreas, al polmone stanno dando risultati confortanti con guarigioni che possono arrivare anche al 50% dei casi, in Europa.

Il diritto di chi è guarito dal cancro a non rivelare informazioni sul proprio passato sanitario per non subire discriminazioni, è già un caso da diverso tempo in Europarlamento. In Italia il ministro alla salute Orazio Schillaci ha annunciato l'intenzione di allineare l'Italia ad altri Paesi europei sul tema.