Con l'approvazione definitiva al Senato il nuovo Codice della strada è diventato ufficialmente legge. Tante le novità al suo interno, tra le quali spiccano l 'inasprimento delle pene per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.

Cosa rischia chi guida in stato di ebbrezza?

Pugno duro per chi si mette alla guida dopo aver bevuto (anche un po' di) alcol. Il nuovo Codice della strada, infatti, prevede sanzioni più pesanti rispetto a come è stato fino ad ora per chi viene trovato con valori superiori a quanto consentito, e la perdita di almeno dieci punti della patente.

Il tasso alcolemico massimo consentito oscilla tra 0,5 e 0,8 grammi di alcool per litro di sangue. Chi lo supera di poco riceverà una multa compresa tra i 573 a 2.170 euro e potrà avere la patente sospesa per un periodo variabile da tre a sei mesi.

Chi viene trovato con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi al litro rischia una multa da 800 a 3.200 euro, e può scattare l'arresto fino a sei mesi, con sospensione della patente da sei mesi a un anno.

Se invece il tasso alcolemico riscontrato è oltre gli 1,5 grammi al litro, la multa è compresa tra i 1.500 e i 6000 euro, la sospensione della patente da uno a due anni e l'arresto da sei mesi a un anno.

Per i neopatentati la soglia di tasso alcolemico rimane a zero per tre anni.

Il nuovo Codice della strada prevede inoltre molta più severità per i recidivi. Chi viene sanzionato con un tasso alcolemico nel sangue superiore agli 0,8 g/l (quindi da adesso reato reato) avrà la propria patente segnalata con la dicitura "limite dell'uso".

I recidivi potranno quindi guidare solamente con un tasso alcolemico pari a 0, come accade per i neopatentati.

Il divieto è di due anni se si viene fermati con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l, mentre sale a 3 anni se superiore a 1,5 g/l. Gli stessi recidivi per poter circolare incorreranno nell'installazione obbligatoria e a proprie spese di un alcolock all'auto, da parte di chi viene fermato mentre è al volante in stato di ebbrezza. Si tratta di un dispositivo con integrato un test alcolemico, che impedisce all'auto di mettersi in moto se chi la guida non lo supera.