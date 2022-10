Nasce Zenzero: la talent agency dei migliori food creator italiani

Giallozafferano, One Shot Agency e cinque top creator sono i soci fondatori della nuova agenzia, una realtà unica da 20 milioni di follower, specializzata in ambito food

Nel mondo della comunicazione arriva un tocco di Zenzero, la talent agency dei top food creator del panorama digitale italiano.

Una realtà unica, che riunisce in qualità di soci fondatori la forza di Giallozafferano - il food media brand leader in Italia - capofila dell'iniziativa; l'esperienza nell'ambito della comunicazione social di One Shot Agency e la creatività, il talento e il successo di cinque fra i più importanti food creator italiani.

Giallozafferano - già forte di quasi 50 milioni di follower fra Italia ed estero - è stato il primo brand editoriale a collaborare attivamente con giovani creator e food talent, anticipando i nuovi trend del mercato. Una relazione cresciuta nel tempo, che si consolida oggi, portando cinque top creator a "co-creare" questo nuovo progetto: Zenzero Talent Agency.

Un cambio di approccio importante nel settore dell'influencer marketing, dove per la prima volta i creator non stabiliscono solo una relazione commerciale con un'agenzia, ma partecipano attivamente come soci fondatori al suo sviluppo.

La nuova agenzia, specializzata in ambito food, vanta tra i co-founder Daniele Rossi, lo chef toscano dalla cucina moderna e ricercata ma legata alle tradizioni locali; Cookergirl, la ragazza "dal grembiule rosso" con la passione per la cucina e voglia di sperimentare; Diletta Secco, storyteller raffinata, solare e spontanea sempre attenta all'ambiente e alla sana alimentazione; Rosy Chin, chef e imprenditrice di successo che mescola tradizione e innovazione, e Luisa Orizio, la food blogger numero uno di Giallozafferano.

Photo Courtesy zenzero

L’offerta dell’Agency

Zenzero gestisce in esclusiva 20 talenti di eccezione: non solo i creator co-founder della stessa, ma anche alcuni fra i più importanti e originali food talent, nonché volti emergenti che si stanno affermando sempre più rapidamente e vantano importanti livelli di engagement.

La nuova food agency si pone come un punto di contatto tra uno straordinario hub di creator - che conta 20 milioni di follower complessivi, 200 milioni di video views e più di 10 milioni di interazioni al mese - e i brand, con il duplice obiettivo di lavorare, da un lato, sulla crescita dei talent per valorizzare il loro posizionamento distintivo, e dall'altro di interpretare le esigenze delle aziende per costruire percorsi di comunicazione con i linguaggi efficaci per raggiungere anche le nuove generazioni.

Zenzero sarà un nuovo riferimento nel mondo food, a cui si lega sin dal nome, in stretta assonanza con GialloZafferano. Ingrediente molto amato da chi vuole sperimentare in cucina per dare un tocco frizzante e naturale nelle preparazioni, lo zenzero è una spezia fresca e originale, proprio come l'anima dell'Agency.

Zenzero sarà guidata nel ruolo di CEO da Alessandra Rigolio, già Direttore Marketing di Mondadori Media, giovane manager di grande esperienza nel settore dei media, e dal Presidente Gabriele Colasanto, Responsabile Area Food di Mondadori Media. Insieme a loro Luigi D'Alterio, in qualità di Direttore Commerciale, incarico che affiancherà a quello di Direttore Commerciale di Hej, e Nicole Cavallo, che nel ruolo di Head of Talent Management coniugherà influencer marketing e creator management in progetti su misura per ciascun talent.

"Siamo orgogliosi di dar vita a una realtà unica e innovativa come Zenzero, compiendo un passo in più nella strategia di evoluzione continua che da sempre caratterizza Giallozafferano. Negli ultimi anni il nostro brand ha puntato sui social media e sui creator come elemento centrale della propria strategia di successo, in particolare su Instagram e su TikTok. Con Zenzero offriremo ai nostri partner un nuovo media, i creator, per rispondere alle loro esigenze con progetti in grado di generare un effettivo valore. La nostra carta vincente è la relazione che costruiamo con i talent: lavoriamo con loro a quattro mani, investiamo sulla loro crescita, proponendo al mercato contenuti sempre in linea con i nuovi trend e linguaggi", ha dichiarato Alessandra Rigolio, CEO di Zenzero.

Un'offerta completa e una ricetta unica composta da tanti sapori nell'ambito della comunicazione, a cui si affianca il know-how di un partner come One Shot Agency, agenzia italiana che opera da anni nel settore del management e della comunicazione digital, il cui team sarà supervisionato dall'account manager Daniele Tozzi.



"Per il nostro gruppo, Zenzero consolida la nostra esperienza nella gestione dei talent ed è una nuova sfida che ha l'ambizione e il know-how per diventare il punto di riferimento nelle strategie di influencer marketing del settore food e che vede come elemento centrale la capacità di gestione e di sviluppo di creator il cui talento è indiscusso e la cui capacità di impatto sui social è un unicum sul mercato", commenta Matteo Maffucci, co-founder di One Shot Agency. "Insieme a Zenzero abbiamo studiato una formula capace di mettere a servizio dei marchi del food quei progetti capaci di trasformare l'esperienza di marca in un racconto adattivo, che nasce dall'incontro tra i valori di marca, quelli dei talent e la loro audience social".

I creator di Zenzero

Tra i creator già nel roster di Zenzero, oltre ai cinque fondatori, spiccano tantissimi talenti: Chef Nerone, giovanissimo cuoco campano che unisce all'amore per la sua terra spontaneità e improvvisazione; 2foodfitlovers, coppia social con la passione per il fitness e il buon cibo; Foodqood, terzo tiktoker di cucina al mondo; Rossella pane e cioccolato, conosciuta per i contenuti golosi; Valeria Ciccotti di Vale cucina e fantasia, con le sue ricette a base di estro e semplicità; Fernanda Michela Nicotra de Il caldo sapore del sud, catanese doc che ama i piatti della tradizione e non solo; Monica Pannacci di Ricette del cuore, promotrice di una cucina semplice, istintiva e zero sprechi; Jessica Runcio di Le ricette di Gessica, che alterna preziose ricette della tradizione familiare a preparazioni veloci e alla portata di tutti; Sebastian Fitarau, chef raffinato dalle proposte creative, leggere e gustose allo stesso tempo; Nonna Nella, la nonna più social d'Italia che conquistato TikTok e il cuore dei foodlover; Cuori Veggie, con la sua cucina vegetale semplice e veloce; Aurora Cortopassi, Giovanni Castaldi e Manuel Saraceno, i tre volti noti di Giallozafferano. Talenti in grado di accendere la passione per la cucina di tutte le generazioni degli italiani, coprendo tutti i gusti e tutti i linguaggi su tutte le piattaforme.

La sede di Zenzero sarà presto inaugurata a Milano, accanto a quella di Giallozafferano: un hub creativo nel cuore della città, con spazi interamente dedicati alla produzione di progetti dei food creator, con studi di registrazione, di posa e un set con cucine attrezzate, ma anche un luogo per eventi.

Zenzero avrà un team dedicato a supporto dei talent per l'ideazione e la realizzazione dei progetti. Il go to market commerciale vedrà in campo l'expertise di Mediamond, con la sua struttura dedicata Brand on Solutions, per la costruzione di iniziative di branded content e influencer marketing.