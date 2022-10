Un grazie enorme a voi!

C'è chi salta sui gradoni, chi cerca di non perdere il ritmo ad una lezione di zumba, chi celebra il proprio corpo e la bellezza del movimento allenandosi senza risparmiarsi; ma c'è anche chi ascolta un campione olimpico parlare di vittorie e sconfitte, dell'importanza dello sport e chi invece segue con attenzione un talk sul benessere sessuale, sull'importanza di conoscere il proprio corpo per conquistare equilibrio, benessere e libertà. C'è chi si scatta un selfie con gli amici o con il trainer con cui ha appena concluso un workout.

Questo e molto altro sono stati i Mypersonaltrainer Days, l'appuntamento che ci eravamo dati con la nostra community e con chiunque avesse voluto raggiungerci per condividere con noi la nostra grande passione: il benessere a 360°. Il tutto sotto il meraviglioso sole con cui Milano ha voluto omaggiare questa entusiasmante due giorni e i suoi partecipanti, o per lo meno così ci piace pensare!

Un grazie enorme va, naturalmente, a chi ha deciso di trascorrere un po' di tempo con noi, allenandosi, chiacchierando, girando fra gli stand. A chi è da tempo che frequenta il nostro sito e a chi si è affacciato per la prima volta al nostro mondo e che, speriamo, dopo il weekend del 1 e 2 ottobre tornerà nuovamente a trovarci, sulle pagine web e, quando ne avremo occasione, nuovamente di persona.

Dopo questi due anni complessi, in cui ci siamo allenati a distanza, è stato bello ritrovarsi di persona e condividere la fatica e la soddisfazione di un workout impegnativo e coinvolgente. A noi di sicuro è sembrato di rivedere dei vecchi amici, speriamo che anche a voi, che siete passati, sia rimasta questa bellissima sensazione di calore che ancora adesso accompagna noi della Redazione e dello staff tutto.

Ma cosa è successo esattamente in questa due giorni? Eh. Raccontare tutto di certo non si può, ma speriamo di farvi rivivere alcuni momenti importanti e magari, chissà, di invogliare chi ancora non ci conosce a scoprirci!