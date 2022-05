Myprotein Whey Isolate: guida agli acquisti

Ti piacerebbe acquistare Myprotein Whey Isolate ma non hai mai provato prima questo prodotto?

Myprotein propone le proteine del siero del latte. L'azienda inglese utilizza lo stesso latte destinato all'industria casearia e produce tre diversi tipi di proteine, vale a dire:

• isolate

• concentrate

• idrolizzate.



Se non ti piacciono i soliti frullati a base di latte, puoi provare la versione Clear Whey Isolate con le proteine idrolizzate. Questa miscela va sciolta in acqua fredda e ha la consistenza e il sapore di un succo di frutta dolce e rinfrescante. Qui di seguito, ti proponiamo alcuni dei gusti di Clear Whey Isolate:

• limone

• arancia

• mango

• pompelmo rosa

• ananas

• anguria

• mirtillo rosso e lampone.



Trovi l'elenco completo dei gusti nello shop online così da selezionare quello che ti piace di più.

Perché scegliere delle proteine da diluire in acqua e non nel latte? In realtà non è solo una questione di gusto ma di obiettivi da raggiungere. Se vuoi aumentare la massa muscolare, puoi optare per i frullati proteici a base di latte. Se l'obiettivo è dimagrire, tonificare e aumentare la massa magra, invece, l'acqua è la scelta migliore.

L'acqua, infatti, non contiene né carboidrati né grassi. La differenza tra le due bevande a livello calorico, inoltre, è notevole. Una tazza di latte con un misurino di proteine in polvere ha un apporto calorico pari a circa 270 calorie. Un bicchiere di acqua con un misurino di Clear Whey, invece, ne contiene solo 90, con un apporto di grassi pari a 0,12 grammi e uno di zuccheri pari a 0,3 grammi. Non solo, il succo ottenuto miscelando Clear Whey Isolate è molto più digeribile. È indicato, infatti, soprattutto per chi è delicato di stomaco perché non provoca né gonfiori né fastidi.