L'evento si terrà a Milano, c/o i Dazi doganali in piazza Sempione, l' 1 e il 2 Ottobre 2022 . Il weekend sarà ricco di eventi per un benessere totale , perchè il benessere dell'individuo è un viaggio alla ricerca dell'equilibrio tra mente, corpo e la natura che ci circonda.

Corsi, attività, Talk

Sarà possibile prenotarsi ad ogni attività. Ci saranno tra i partecipanti: personaggi sportivi, ospiti d'eccezione, esperti, influencer e creator con attività indoor e outdoor e anche un'area per i consulti medici. Inoltre uno spazio sarà dedicato a un corner esperenziale. L'evento riguarderà diversi ambiti: Nel corso delle due giornate ci saranno attività fitness & wellness, workout, yoga, mindfulness e talk.. Ci saranno tra i partecipanti:cone anche un'area per i. Inoltre uno spazio sarà dedicato a un corner esperenziale. L'evento riguarderà diversi ambiti:

Fitness Nell'ambito del fitness ci saranno incontri con personaggi sportivi di rilievo. Tra le attività proposte, oltre allo yoga, al functional training, piilates, GAG, Tabata, Shaking, stretching e al silent fitness, ci saranno classi di "Freedom, inno al movimento" a cura di Jill Cooper.

Salute e benessere

Un'attenzione al mondo della salute e del benessere con talk dedicati alla prevenzione e al benessere sessuale. Ci sarà la possibilità di effettuare gratuitamente consulti medici con nutrizionisti, dermatologi, cardiologi, ginecologi e altri specialisti e ci sarà la possibilità di testare alcuni dispositivi biomedicali.

Green healthy habits

Nell'ambito delle abitudini salutari e green, degli esperti, tra cui Anna Seddone suggeriranno tecniche di respirazione per il pieno di energia e per ritrovare equilibrio con sé stessi e consigli pratici per vivere in modo sostenibile e far rivivere le cose che possono avere una seconda vita.

FitFood

Talk con esperti nutrizionisti alla scoperta di tutti i trucchi per abbinare correttamente gli alimenti per una dieta equilibrata, con la creazione di piatti sani e bilanciati.

MYP Urban Walk

Si tratta di un percorso di 5 km da affrontare in 2 ore con attività iniziale di stretching e defaticamento finale. Sarà possibile partecipare ad una fase teaser di preparazione con due esperti trainer.





Seguiteci per restare aggiornati su tutti i dettagli dell'evento e vi aspettiamo per dare equilibrio al vostro benessere!