MyPersonalTrainer, il brand di Mondadori Media leader nella salute e nel benessere, ha registrato un grande successo al RiminiWellness con l'evento MyPersonalRimini.

Questa manifestazione internazionale dedicata al fitness e al wellness si è tenuta dal 30 maggio al 2 giugno a Rimini. Per la prima volta, MyPersonalTrainer ha creato un palco di 1.000 mq, in collaborazione con Jill Cooper, ambasciatrice del benessere. Durante i quattro giorni, i partecipanti hanno usufruito gratuitamente di 60 workout, tutti sold out, con coach e fitfluencer noti quali Nicolò Famiglietti, Lisa Alborghetti, Silvia Fascians - tutti e tre di Power Talent Agency - insieme a Roberta Vanzella, Marianna Balsamo, Monia Di Cocco, Tamara Tanzilli, Ilaria Castagnino

Inoltre, è stata allestita la Wellness Recharge Area, uno spazio per il relax e la cura del corpo, con dotazioni per massaggi e postazioni per ricaricare i device.