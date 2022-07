Multa Aria Condizionata: quando e perché si rischia la sanzione

L'eccessivo caldo che sta caratterizzando sempre di più le estati, per via dei bruschi cambiamenti climatici , porta ad usare con frequenza l'aria condizionata sia in casa, che in auto. Tuttavia il codice della strada non consente sempre di tenere il condizionatore acceso in auto, pena sanzioni che possono essere anche molto salate . Infatti è vietato tenere acceso il motore ad auto ferma o in sosta, per far funzionare l'aria condizionata. Dunque, il condizionatore, alla luce della normativa in vigore può essere tenuto acceso solamente quando la macchina è in marcia . Se ci si ferma a bordo strada o in una piazzola di sosta si rischia una multa se dovvero fare dei controlli. Forse non tutti sanno che la normativa non è nuova: da anni il legislatore è intervenuto in materia, variando il testo della legge e l'entità delle sanzioni previste.

Aria Condizionata in Auto: la normativa

La norma che vieta l'aria condizionata in auto se questa non è in marcia è stata introdotta già nel 2007, modificata nel 2010, successivamente rivista nell'ammontare delle sanzioni nel 2014 e ancora nel 2022, ad aprile di quest'anno. Le ragioni di questo inasprimento delle sanzioni è da ricercare essenzialmente nel rispetto per l'ambiente. La causa sostenibile di limitare le emissiooni e quindi l'inquinamento.

La multa è prevista nel caso in cui l'auto sia parcheggiata o in sosta. Per capire se si è a rischio è necessario leggere con attenzione il testo della normativa nel punto in cui viene esplicato il significato di «sosta», definito dall'articolo 1 comma c dello stesso articolo 157. «Per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente», da non confondere quindi con l'«arresto o interruzione» della marcia dovute al traffico (semafori o coda per esempio) e la «fermata» ossia come recita il codice la «temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata». Da ciò si evince che è vitato tenere il condizionatore acceso quando l'auto è ferma, in sosta, qualsiasi sia il tempo di sosta, indipendentemente dalle condizioni di traffico. Diverso è il discorso in merito alle code: l'auto in questo caso è considerata in marcia, anche se ferma per il traffico congestionatol.