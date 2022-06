Le conchiglie non solo soltanto belle da ammirare, ma rivestono un importante ruolo nella salvaguardia dell'ecosistema e per la sopravvivenza dei molluschi. Anche se le conchiglie sono vuote, sgretolate o rotte, continuano ad essere fondamentali e a preservare la spiaggia in cui si trovano. Ne impediscono l'erosione in quanto i loro frammenti vanno ad arricchire la sabbia, irrobustendola e fissandola. Tutto questo viene annoverato nella tutela dell'ecosistema marino che è contenuta nel Codice della Navigazione.

Spetta alorgano deputato al controllo e alla Guardia Costiera, monitorare il benessere delle specie di flora e fauna marine, degli ecosistemi e dei cetacei, oltre al controllo dei comportamenti messiin atto lungo le coste.

Curiosità

Le conchiglie non sono importanti solo per la salute del mare e delle spiagge, ma nei secoli sono state utilizzate anche come forma di denaro e persino come culle per bambini. Spesso, sono state usate anche come strumenti musicali (a fiato, perlopiù), contenitori, armi, preziose decorazione. Alcune popolazioni africane, as esempio, usano le conchiglie di Cypraea e Monetaria come vere e proprie monete.

In Indonesia, invece, i bivalvi giganti (Tridacna gigas) diventano pittoresche vasche da bagno per i bambini, fonti battesimali e acquasantiere in alcune chiese. Dalle conchiglie viene estratta la madreperla, utilizzata per la creazione di monili, gioielli, per intarsi e bottoni.

A livello metaforico e allegorico, inoltre, la conchiglia è sempre stata protagonista della storia dell'arte. Compare in opere famose in tutto il mondo come la Venere del Botticelli, a simboleggiare la nascita o la rinascita.