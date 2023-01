Mondadori Media acquisisce la Talent Agency “Power”

Il team di Power Talent Agency lavorerà insieme ai talent per offrire alle aziende partner iniziative di branded content e campagne di comunicazione efficaci su tutti i canali online e offline . Progetti che da oggi potranno beneficiare anche delle opportunità di integrazione con i brand di Mondadori Media per la realizzazione di contenuti di forte impatto nel messaggio, nel linguaggio e nello stile. L'obiettivo è quello di creare storytelling autentici per ogni tipo di target, in particolare genZ e young millennialZ .

Grazie a Power Talent Agency , Mondadori Media è sempre più un punto di riferimento in Italia nei social e nella creator economy , grazie a un'offerta distintiva rivolta a coloro che vogliono dialogare con le nuove generazioni, segmento nel quale la società è leader grazie a The Wom , il primo social magazine 100% inclusivo, Zenzero , la talent agency dei migliori food creator Italiani, e Webboh la prima community italiana della GenZ, recentemente acquisita.

Power gestisce in esclusiva un roster di giovani talenti con background artistici differenti e una community molto attiva sui social. Con questa operazione il Gruppo Mondadori compie un ulteriore passo in un settore sempre più strategico e in forte crescita , che rafforza la collaborazione vincente maturata in questi anni tra i suoi media brand e i più importanti creator e influencer del momento.

Mondadori Media è da oggi ancora più protagonista della creator economy e nell' influencer marketing grazie all' acquisizione di Power dal gruppo Human Vs Machine.

"Dopo il recente lancio di Zenzero, con Power Talent Agency continuiamo il percorso intrapreso nella creator economy, ampliandoci ulteriormente in altri segmenti. Insieme ai giovani professionisti che fanno parte del nostro roster vogliamo sviluppare iniziative di comunicazione innovative e non convenzionali, puntando sulla forza e unicità di ogni talent. Contenuti ingaggianti, in linea con i più recenti trend e linguaggi, per mettere in contatto i brand sponsor con il pubblico di riferimento, creando valore", ha dichiarato Alessandra Rigolio, CEO di Power Talent Agency .

Alla guida di Power Talent Agency un Consiglio di Amministrazione tutto al femminile composto da: Alessandra Rigolio, CEO della nuova agenzia e di Zenzero Talent Agency; Daniela Cerrato , Direttore Marketing di Mondadori Media, in qualità di Presidente, e Jessica Piga che nel ruolo di di Head of Talent Manager metterà a servizio la propria esperienza nella gestione di talenti e di progetti di influencer marketing. Fa parte della squadra di Power Talent Agency anche Luigi D'Alterio , Sales Director dell'agenzia, incarico che affiancherà a quello di Sales Director di Zenzero Talent Agency e Hej!.

Il roster dell'agenzia

Volto di punta di Power Talent Agency la ventiseienne Ludovica Bizzaglia: attrice, autrice e talent creator, è diventata un riferimento sui social per l'impegno nei confronti dell'empowerment femminile, della skin positivity e dell'autoaccettazione.

Insieme a lei una squadra in continua crescita, di cui fanno parte professionisti in grado di mettere il proprio talento al servizio di iniziative in diversi ambiti, e di raggiungere con i propri progetti 5 milioni di follower complessivi e 12 milioni di video views ogni mese: da Diletta Begali, youtuber famosa per gli storytime nei quali parla di viaggi e della propria vita quotidiana, a Camilla Mangiapelo, che dopo gli esordi in tv, condivide oggi sui social la propria passione per il make-up, la skin care e il fitness, fino a Giulia Bellu, attrice dall'età di 5 anni e oggi star di TikTok, e Miriam Candurro, volto della celebre serie tv Un posto al Sole.

Nell'esclusivo roster dell'agency sono inoltre presenti la giovane mamma Nicole Pizzato, l'attrice Giulia Elettra Gorietti, il fotografo Umberto Buglione, la conduttrice Manola Moslehi e i personal trainer Mattia Valli e Chiara Dainese.

"Far parte di Power Talent Agency significa condividere valori quali trasparenza, fiducia, determinazione e passione. Da anni ormai condividiamo con i nostri talenti ogni successo e nuova sfida e nulla sarebbe stato possibile senza un lavoro di team sempre compatto tra artisti e talent manager. All'interno del nostro roster ci sono professionisti unici nel loro genere ed è proprio questa unicità che ci permette di offrire ai clienti proposte di progetti tailor-made, sempre più originali, di valore e coinvolgenti, grazie all'utilizzo di uno storytelling credibile, spontaneo, diretto e impattante", ha dichiarato Jessica Piga, Head of Talent Manager di Power Talent Agency.

Il team dell'agenzia lavorerà in piena sinergia con Mediamond, e la sua struttura dedicata Brand On Solutions, per proporre al mercato e ai singoli brand progetti di influencer marketing e iniziative di branded content.