Presso lo stand 36 , i visitatori potranno sperimentare l'innovativa esperienza " Immergiti. Direzione futuro. ", un percorso di realtà virtuale che permette di esplorare i brand GialloZafferano, MypersonalTrainer, The Wom e Webboh attraverso applicazioni interattive realizzate con Apple Vision Pro, ancora inedito in Italia. L'esperienza di spatial computing permette al visitatore di immergersi in scenari coinvolgenti, dove potrà interagire con i processi creativi e i creator dei contenuti.

Mondadori Media , l'editore multimediale italiano leader sui social e nel digital, il 29 e il 30 ottobre è protagonista di " Intersections 2024 ", il nuovo evento che unisce IAB Forum e IF! Italians Festival per esplorare il futuro di marketing, comunicazione e tecnologia.

Si tratta di una experience innovativa di spatial computing che, annullando la distanza tra schermo e visitatore, permetterà per la prima volta di entrare nel vivo dei processi di creazione di contenuti e di esplorare in modo coinvolgente le potenzialità di brand di successo nel campo del food, del mondo femminile e beauty, del wellness e delle new gen. Il visitatore, indossando il visore, potrà toccare con mano tutte le fasi dello storytelling utilizzato per la realizzazione di progetti di ogni tipo e interagire virtualmente con i creator coinvolti. Che siano contenuti social o attività live, il contatto diretto e immersivo tra ospite e brand lascerà un'impressione intensa delle varie sfaccettature e declinazioni attraverso cui prendono vita i contenuti realizzati dai singoli brand.

I quattro percorsi immersivi, offrendo una panoramica completa e originale capace di integrare le tecnologie più attuali con creatività e value proposition, consentiranno di illustrare in maniera accattivante anche case history di successo nel mondo del branded content e entertainment . Si tratta di progetti e contenuti sponsorizzati che Mondadori Media realizza in collaborazione con Mediamond e la sua unit dedicata alle iniziative speciali, Brand On Solutions , con le numerose aziende partner.

Intersections 2024 sarà anche l'occasione per presentare la nuova survey che svela la verità sull'AI, realizzata da Webboh Lab , il primo panel di ricerca scientifica e di marketing incentrato sui giovani e gli adolescenti italiani. Il 55% dei 12mila rispondenti ha dichiarato di avere delle preoccupazioni sia in termini di affidabilità dello strumento sia in termini di potenziale rischio per l'occupazione. La ricerca completa sarà svelata durante l'evento allo stand di Mondadori Media.

Anche PLAI, l'acceleratore di startup del Gruppo Mondadori , volto a trasformare le idee basate sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in realtà imprenditoriali di successo, è stato a Intersections 2024: l'Amministratore delegato di PLAI, Stefano Argiolas , ha tenuto un intervento dal titolo "Unveiling Innovation: Generative AI as a Tool for Crafting New Business Ventures". Con lui sul palco 5 delle 11 startup selezionate per il primo ciclo di accelerazione.

Adkaora e l'area Martech: appuntamento con l'innovazione mobile

AdKaora e Hej!, le digital company dell'area MarTech di Mondadori Media, leader nell'innovazione mobile e nel proximity marketing, saranno presenti allo stand L3 con le ultime novità in fatto di conversational marketing e campagne integrate.

Ieri si è tenuto il workshop di AdKaora dal titolo "Dall'online all'in-store con i mobile coupon: la strategia multicanale retail per L'Oréal" in cui è stato affrontato il tema: come ingaggiare gli shopper fedeli trasformando il drive to store in una strategia in-store per il retail.

Le applicazioni per Apple Vision Pro sono state realizzate in collaborazione con Impersive, agenzia specializzata nella produzione di video immersivi per la realtà virtuale, e la casa di produzione cinematografica Brandon Box.

Mondadori Media è l'editore leader sui social e nell'area digital in Italia, con un posizionamento e un'audience distintivi nel mercato editoriale. La social multimedia company del Gruppo Mondadori attraverso i propri brand parla alle passioni degli italiani – dal mondo del food, al beauty, al fashion, alla salute&benessere, alla scienza e tech – raggiungendo oltre 25,5 milioni di unique audience (fonte: Audiweb Total Digital Audience media mese 2024) e oltre 128 milioni di followers (fonte: Comscore Shareablee e social insight settembre 2024).

Webboh Lab, nato dall'incontro di Webboh e l'istituto di ricerca Sylla, con direttore scientifico il professor Furio Camillo, è il primo Osservatorio Permanente sulla Gen Z. L'impegno da parte di Webboh Lab è quello di raccogliere la voce delle nuove generazioni, di indagare e di approfondire i temi trattati per portare sul tavolo di chi prende le decisioni per loro, gli adulti di domani.

PLAI è l'acceleratore di startup del Gruppo Mondadori che intende trasformare le idee basate sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in realtà imprenditoriali di successo. PLAI offre loro un campo distintivo di applicazione e uno sbocco industriale sia all'interno del Gruppo sia presso i partner dell'iniziativa. PLAI opera nelle fasi di pre-seed e seed selezionando e investendo su di startup italiane e internazionali. L'acceleratore fornisce alle startup, oltre ai capitali, concreti ambiti di applicazione della AI, percorsi strutturati di formazione e mentorship e la possibilità di partecipare a eventi di networking, anche grazie all'insieme di competenze e asset unici messi a disposizione da rilevanti partner italiani e internazionali.

AdKaora è una digital company, leader nell'innovazione mobile, che offre strumenti e soluzioni efficaci in ottica multicanale ai brand e ai publisher per raggiungere, coinvolgere e influenzare il proprio target, portando risultati concreti e misurabili. AdKaora mixa audience qualitativa data-driven a formati adv esclusivi, realizzati da AdKaora Creative Studio, che registrano elevati risultati di viewability ed engagement, certificati da enti terzi. A seconda dell'obiettivo, attiva la giusta audience attraverso i dati di prima parte della DMP proprietaria o di location-behavioural, degli editori verticali e premium di AdKaora Value Network. La forte componente tecnologica è il plus per le strategie di Proximity Marketing. AdKaora abilita e integra le migliori tecnologie presenti sul mercato ai consolidati asset proprietari, offrendo una Advanced Proximity Suite end to end. Grazie all'integrazione del mobile couponing di Savi, è possibile raggiungere l'ultimo miglio dell'esperienza di acquisto del consumatore, influenzandone i comportamenti, e misurare la user activation dall'online all'offline.

Hej! è una tech company, specializzata in conversational marketing, che ha reinventato l'esperienza conversazionale, sfruttando l'intelligenza artificiale a diversi livelli. Tramite l'esclusiva piattaforma proprietaria, Hej! offre innovative soluzioni advertising che coprono l'intera customer journey, con l'obiettivo di ottenere risultati tangibili e misurabili per i brand.I formati adv e gli strumenti di marketing ingaggianti di Hej! creano un canale diretto con i consumatori, grazie all'attivazione di conversazioni autentiche e capaci di guidare gli utenti fino in fondo al funnel di acquisto. Il marketing conversazionale di Hej! è lo strumento efficace per profilare un target dichiaratamente interessato ai brand, che interagisce con grande proattività in una conversazione one to one, grazie alla quale è possibile ottenere informazioni preziose sul suo identikit e generare lead o vendite iper-qualificate, legate a precisi obiettivi di campagna e KPI di misurazione.