Si esploreranno le nuove frontiere della scienza della longevità e le loro implicazioni pratiche in ambito urbano, lavorativo e medico con ospiti illustri come Nicola Palmarini, François Sarkozy, Steve Horvath e Stefano Boeri.

Durante il Milan Longevity Summit, SoLongevity , un'innovativa realtà della Longevity Medicine, con il supporto del media partner My Personal Trainer , organizzerà il 25 marzo un focus sull'invecchiamento attivo e la longevità in salute, dal titolo "Vivere la Longevità. Dai confini della scienza alla quotidianità"

Si esploreranno le implicazioni scientifiche e sociali su come prolungare la vita e come ciò influenzerà lavoro, economia e pianificazione urbana.

L'evento è divulgativo e aperto a tutti con accesso libero previa registrazione online. Si può partecipare al programma del mattino tramite il seguente link: Partecipa al programma del mattino.

La conferenza sarà trasmessa in live streaming con traduzione simultanea in italiano e inglese.

Presso il Teatro Franco Parenti di Milano, la Fondazione SoLongevity, rappresentata dal presidente Dr. Alberto Beretta, aprirà la mattinata con un discorso sulle sfide socio-demografiche della popolazione che vive più a lungo, per riconsiderare politiche sociali e modelli di business. Presente anche Pierfrancesco Maran, Assessore alla Casa e Piano Quartieri del Comune di Milano.

Successivamente, Nicola Palmarini presenterà il progetto "La città della Longevità", seguito dall'architetto milanese Stefano Boeri che illustrerà un innovativo progetto di città ridisegnate con servizi a distanza pedonale.

Alla tavola rotonda parteciperanno rappresentanti di Barcellona, tra cui l'Architect in Chief Josep Bohigas, e Bergamo, con il sindaco Giorgio Gori, entrambi aderenti al programma City of Longevity, insieme a François Sarkozy, Presidente FSNB Health & Care.

L'incontro offrirà anche l'opportunità di esaminare come le imprese di prodotti e servizi stanno adattando le loro offerte per affrontare le sfide di una popolazione più longeva e in salute, e come l'organizzazione del lavoro possa essere rivista per promuovere la longevità professionale e migliorare le capacità lavorative degli anziani.

La seconda parte della mattinata, intitolata "Longevità, riprogettare i servizi e nuove opportunità", inizierà con un intervento di Tina Woods della British Society for Research on Aging, Founder e CEO Collider Health and Business for Health, seguito da una tavola rotonda dal titolo "Gli attori nella scena della Longevità", che presenterà esempi concreti di come le aziende stanno adattando le loro offerte per far fronte alle sfide della longevità.

Tra i partecipanti a questa parte dell'evento figurano:

Giulio Carlo dell'Amico (Partner, Global Strategy Group, Head of Italy KPMG), Luigi Conte (Presidente ANASF), Guido Cornettone (AD SoLongevity), Emidio Croce (General Manager Laboratoire Filorga Italia), Enrico Cappelletti (Health, Corporate & Performance Sales Director Technogym), Maurizio de Palma (Chief Executive Officer Cocooners), Alberto Dolci (Global Strategic Health & Science programs manager Bolton Food), e Tzipi Strauss (Responsabile del Sheba Longevity Center).

Harris Eyre, Leader di Brain Capital Alliance, presenterà un nuovo approccio alla Longevità in salute e chiuderà il programma della mattina la roundtable incentrata su casi studio di nuovi modelli organizzativi dedicati a "La longevità professionale".

Per il programma del pomeriggio invece, si può partecipare accedendo a questo link: Partecipa al programma del pomeriggio.

Nel pomeriggio, sarà in prima linea la comunità scientifica internazionale, chiamata a interrogarsi sui progressi e il futuro della Longevity Medicine, sotto la supervisione del Dott. Mago Clerici, immunologo e immunopatologo dell'Università degli Studi di Milano

La sessione finale della conferenza, condotta dal Dott. Alberto Beretta, ospiterà un confronto completo con tutti gli ospiti sulle "Nuove frontiere della medicina della longevità".

Nell'ultima parte dell'evento organizzato da SoLongevity, sarà protagonista una tavola rotonda dedicata a FemGevity, la longevità al femminile, un progetto volto a esplorare a 360 gradi questo tema.

Condotta dalla giornalista Myriam Defilippi, caporedattore di Donna Moderna e Stile Italia Edizioni, la tavola rotonda vedrà la partecipazione di:

Prof.ssa Hellas Cena, Prorettore dell'Università di Pavia;

la Prof.ssa Guendalina Graffigna, Professore Ordinario di Psicologia dei Consumi e della Salute presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Cremona;

la Prof.ssa Francesca Baglio, neurologa presso l'IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS di Milano;

Cristina Cassese, Antropologa Culturale, Opinion Leader Filorga;

Emanuela Notari, Longevity Strategist, partner dell'Active Longevity Institute.

Daniela Cerrato, Digital Marketing Director Mondadori Media/Mypersonaltrainer

La tavola rotonda approfondirà tematiche mediche e scientifiche riguardanti la longevità al femminile, la medicina di genere e aspetti psicologici e socio-demografici come il gender gap lavorativo, l'indipendenza economica nell'età avanzata e la fragilità sociale, insieme alla questione della disparità di genere.