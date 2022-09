Mascherine e green pass: cosa cambia dall'1 ottobre

Introduzione

Dal 1 ottobre cambiano le regole in merito al dispositivo di protezione che in tutta la durata della pandemia e nel post pandemico è sempre rimasta in vigore: la mascherina. Su bus e treni, e mezzi di trasporto anche locali non sarà più obbligatoria, rimangono alcune eccezioni a scuola, mentre da novembre potrebbe non essere obbligatoria anche al lavoro.

Si va verso la decisione di non prorogare l'obbligatorietà della mascherina, ma potrebbe restare la accomandazione a indossarla in caso si dovessero verificare assembramenti, o in luoghi al chiuso particolarmente affollati.

Le mascherine anti-Covid, dunque, non saranno più necessarie, per esempio, su bus, metro e treni, dove è in vigore l'obbligo di indossare il dispositivo di tipo Ffp2. Anche in contesto sanitario quindi all'interno di ospedali, ambulatori medici e Rsa. La seconda scadenza invece è attesa per la fine di ottobre: dall'1 novembre cesseranno i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro, che tra le altre cose prevedono in alcuni casi la misurazione della temperatura all'entrata al lavoro e l'uso delle mascherine al chiuso quando non si può mantenere il distanziamento tra lavoratori o in caso di assembramento. Su questa disposizione si sta tuttavia discutendo.

Qualora, con il progredire dell'autunno, i contagi dovessero risalire potrebbero essere nuovamente introdotte come dispositivo principale, come avvenuto nelle precedenti ondate, ma ad oggi non sembra essere prevista alcuna situazione preoccupante.