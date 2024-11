Legge 104: a chi spetta?

Dal 1° gennaio 2025 saranno attivate alcune modifiche alla Legge 104 in nove province italiane in via sperimentale. Approvato in via definitiva nel Consiglio dei ministri numero 77 del 15 aprile 2024 e pubblicato in Gazzetta ufficiale del 14 maggio 2024 il Decreto legislativo 3 maggio 2024, numero 62, ossia l'ultimo decreto attuativo della legge delega in materia di disabilità (Legge 22 dicembre 2021, numero 227).

A chi spetta la Legge 104? A persone con disabilità che presentano durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.

Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

L'indennizzo, le agevolazioni e i permessi spettano anche familiari di persone con disabilità. In questa categoria rientrano: genitori, coniugi e familiari che assistono figli, fratelli e sorelle, coniugi, conviventi o parenti e affini di 2° grado, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Permessi e agevolazioni della 104 sono estesi anche ai parenti e affini di 3° grado solo se genitori, coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente di fatto della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti.