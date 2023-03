La Pillola Prep anti HIV diventerà gratuita

L'Aifa vicina all'accordo con le aziende farmaceutiche per immettere sul mercato la pillola PrEP anti Hiv in modo del tutto gratuito. Si tratta di una pillola che previene dal contagio in caso di rapporti sessuali con un soggetto sieropositivo all'Hiv che potrebbe diventare gratuita anche in Italia. Il Cpr di Aifa, cioè i l Comitato prezzi e rimborsi dell'Agenzia del farmaco, ha nell'ordine del giorno la gratuità del farmaco per la profilassi pre esposizione, quindi la pillola a base di emtricitabina e tenofovir disoproxil.

Cos'è la PrEP?

PrEP sta per profilassi (ossia prevenzione) pre-esposizione. Si tratta di una pillola che ostacola la riproduzione del virus dell'HIv nel corpo, e quindi protegge dal contagio. Quando viene assunta? Prima e dopo un rapporto a rischio HIV, come ad esempio rapporti sessuali senza preservativo, ma anche situazioni ad alto potenziale di contagio quali soprattutto la condivisione di siringe utilizzate per iniettare sostanze. La PrEP è un medicinale che viene somministrato a persone che non hanno l'HIV (sieronegative), ma in soggetti per non prendere l'HIV e non diventare HIV-positive (o sieropositive).

Nessuna differenza di genere -anche in fase di transizione -o orientamento sessuale nell'efficacia del medicinale. La pillola anti Hiv PrEP protegge tutte le persone, non solo per chi non utilizza il profilattico, ma anche per chi ha rapporti con partner HIV il cui virus non è ancora controllato dalla terapia. Questa terapia farmacologica, che consiste nell'assumere una compressa antiretrovirale, la Truvada, riduce sensibilmente il rischio di sieropositività.

La PrEP, che non presenta particolari effetti collaterali, protegge soltanto dall'HIV, e non da altre malattie sessualmente trasmissibili quasi, ad esempio: sifilide, epatite C, gonorrea e clamidia, per le quali va effettuato regolare test.

Dove si acquista la pillola anti HIV oggi?

La PrEP è composta da due principi attivi – tenofovir DF ed emtricitabina. La pastiglia si chiama Truvada® ed è prodotta da Gilead Sciences. In Italia è in vendita in farmacia con prescrizione medica di un infettivologo/a. Oggi il farmaco per la profilassi pre-esposizione all'Hiv, PrEP, va assunto quotidianamente (limitatamente ad un periodo) e ha un costo che si aggira intorno ai 60/70 euro al mese. Il medicinale ad oggi non è coperto dal Sistema Sanitario Nazionale. A dover seguire la profilassi sono persone Hiv-negative, che tuttavia sono esposte (o lo sono state) al rischio di contrarre il virus.