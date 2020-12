“L’uomo connesso – La salute viaggia in rete”, domani di scena a DIGITALmeet un webinar sulla telemedicina

Nuove tecnologie e web: è possibile far diventare il paziente un protagonista attivo della salute? E con la telemedicina cosa cambia nel rapporto medico-paziente? E come è possibile distinguere la grande quantità di informazioni reperibili online relative alla salute e alle patologie? A dimostrazione che non c'è sono il Covid-19, ma molte altre patologie che con il digitale possono essere monitorate e curate.

Sono alcune delle domande al centro del webinar di domani, 15 dicembre, dal titolo "L'uomo connesso – La salute viaggia in rete", che si terrà dalle 17 alle 18. L'evento, organizzato con il supporto di Abbott e di cui MyPersonalTrainer è Media Partner, si presenta come una "coda" speciale di DIGITALmeet, il più importante festival italiano sull'alfabetizzazione digitale per cittadini e imprese, promosso da Fondazione Comunica e da ICenter TAG Padova, che nell'edizione svoltasi tra il 20 e il 24 ottobre ha totalizzato 60mila utenti web, più del doppio dello scorso anno, nei 130 eventi riconvertiti a tempo di record in digitale di fronte alle limitazioni imposte dalle norme anti-Covid, che hanno coinvolto 300 relatori. E che ha avuto proprio nella telemedicina uno dei fili conduttori della discussione.

L'appuntamento di domani si inserisce in questo filone, che risulta tra i più promettenti e rilevanti per le sue implicazioni sociali, anche di fronte all'uso da parte di persone non sempre avvezze a maneggiare il digitale. Così nell'incontro saranno affrontati alcuni temi centrali della questione, come lo stato dell'arte nella telemedicina, il mutamento del rapporto medico-paziente di fronte ai cambiamenti imposti dalla rivoluzione digitale, e le implicazioni delle nuove tecnologia nell'organizzazione sanitaria locale e territoriale.

Intervengono:

Gianni Potti, Founder DIGITALmeet

Mario Pezzetta, Presidente DITEDI e partner DIH Udine

Domenico Facchin, Cardiologo e Direttore Cardiologia Azienda Ospedaliero-Universitaria Santa Maria della Misericordia Udine

Elisabetta Daleffe, Cardiologa e Presidente AIAC Friuli Venezia Giulia

Daniela Cerrato, Brand Manager Mondadori Media

Roberto Siagri, CEO di Eurotech e componente Cda DITEDI

Giuseppe Taranto, INSIEL

Per seguire l'evento è possibile iscriversi qui o collegandosi alla pagina Facebook di DIGITALmeet.