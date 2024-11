ioleggoperché: l'importanza della lettura per il benessere mentale dei giovani

Il progetto #ioleggoperché ci ricorda che il benessere dei giovani passa anche dall'accesso alla cultura e alla lettura. E' per questo che sostenere le biblioteche scolastiche significa dare ai ragazzi strumenti preziosi per crescere, sviluppare una mente sana e costruire un futuro migliore. Coinvolgendo oltre 4,2 milioni di studenti, 28.285 scuole e quasi 4.000 librerie, questo progetto rappresenta una grande opportunità per rafforzare il benessere culturale e mentale dei giovani attraverso il piacere della lettura. Vediamo di cosa si tratta.

Un progetto per promuovere il benessere culturale L'Associazione Italiana Editori (AIE), insieme al Ministero della Cultura e al Ministero dell'Istruzione, sostenuta da vari partner, tra cui il Gruppo Mondadori, ha lanciato #ioleggoperché per diffondere il piacere della lettura e rendere accessibili i libri ai ragazzi di ogni età. La lettura non è solo un'attività formativa, ma un modo per migliorare la salute mentale e lo sviluppo emotivo. Arricchire le biblioteche scolastiche significa offrire a milioni di giovani la possibilità di coltivare una mente sana e aperta.

L'importanza delle Biblioteche scolastiche Le biblioteche scolastiche sono risorse essenziali per gli studenti: rappresentano luoghi di aggregazione, crescita e stimolo mentale. Come ha sottolineato Innocenzo Cipolletta, presidente di AIE, "Ogni libro donato è un investimento per il futuro dei bambini e dei ragazzi." Gli studenti che hanno accesso a libri di qualità sviluppano una maggiore capacità di concentrazione, gestione dello stress e senso di appartenenza culturale, elementi chiave per una mente equilibrata e serena. Al termine della raccolta, gli editori aderenti all'iniziativa doneranno oltre 100.000 libri alle scuole partecipanti. Questa donazione aggiuntiva conferma l'impegno del settore editoriale verso il benessere giovanile: ogni libro è un'opportunità per gli studenti di conoscere nuovi mondi e sviluppare una prospettiva più ampia. Le scuole potranno ricevere libri adatti a ogni fascia d'età, garantendo a tutti gli studenti la possibilità di leggere e scoprire.

Un record di partecipazione per la nona edizione Quest'anno, oltre la metà delle scuole italiane partecipa all'iniziativa. Sono coinvolti 4,2 milioni di studenti, 28.285 scuole e 3.939 librerie in tutta Italia. Questa mobilitazione nazionale è un segno di quanto la lettura sia riconosciuta come un pilastro del benessere giovanile, oltre che una risposta concreta alle esigenze educative delle scuole. A partire dal 9 novembre, chiunque potrà acquistare un libro nelle librerie aderenti e donarlo a una scuola, contribuendo al futuro dei ragazzi. Quest'anno per la prima volta più di una scuola su due in Italia partecipa all'iniziativa e tra i sostenitori e ambassador vi sono volti noti come Benedetta Parodi e Fabio Caressa, che quest'anno si uniscono a supporter storici come Rudy Zerbi per diffondere ulteriormente il messaggio dell'importanza della lettura.