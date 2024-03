Inquinamento e sovrappeso: c'è un legame? Nelle città italiane, specie in quelle che si trovano nella Pianura Padana, si respira un'aria di qualità pessima, tra le peggiori d'Europa: lo ha certificato, anche di recente, l'Agenzia Europea dell'Ambiente. Una grande minaccia per la salute, con gravi danni soprattutto per le vie respiratorie, ma non solo: alcuni studi infatti mostrano che gli elevati livelli di smog rappresentano un grande problema anche per il… girovita!

Alte montagne e cambiamento climatico: che brutta aria che tira Se nelle città del Nord Italia si respira un'aria di qualità pessima è anche colpa della Pianura Padana: in questa valle, lunga e stretta, circondata su tre lati da alte montagne, l'atmosfera tende a ristagnare e il ricambio dell'aria risulta più difficile che in tante altre zone d'Europa. Ecco allora che, durante i frequenti periodi in cui piove poco e non soffia il vento, le sostanze inquinanti tendono ad accumularsi giorno dopo giorno, rendendo l'arai irrespirabile e nociva alla salute. Una tendenza accentuata dal cambiamento climatico: sempre più spesso, anche in inverno, il Nord Italia vive lunghi periodi di tempo stabile e asciutto, in cui inevitabilmente le sostanze inquinanti riempiono la pianura Padana. E a farne le spese, oltre ai nostri polmoni, è anche il nostro rapporto con la bilancia!