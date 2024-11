Con il progetto #InPiediControLaViolenza, Mondadori rinnova il proprio impegno per una responsabilità sociale che va oltre i confini aziendali, ribadendo l'importanza di un dialogo condiviso per combattere ogni forma di violenza di genere e costruire una cultura fondata sulla parità e sul rispetto.

In parallelo, il Gruppo Mondadori utilizzerà i propri media digitali, magazine e librerie per diffondere contenuti informativi e promuovere il dialogo su temi cruciali legati alla violenza di genere.

Come ulteriore segno di solidarietà, fino al 25 novembre, gli archi dell'iconico edificio progettato da Oscar Niemeyer saranno illuminati di rosso, colore scelto per rappresentare il sostegno alle donne vittime di abusi e l'impegno dell'azienda nella promozione di una cultura del rispetto.

L'installazione è stata concepita come un invito a riflettere sul ruolo di ciascuno nella lotta contro la violenza di genere, trasformando l'arte in un potente strumento di sensibilizzazione collettiva.

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre, il Gruppo Mondadori lancia il progetto #InPiediControLaViolenza , un'iniziativa che unisce arte, consapevolezza e impegno sociale.

Mondadori rafforza il proprio impegno contro la violenza di genere

Contenuti speciali per sensibilizzare attraverso i media

Il Gruppo Mondadori partecipa attivamente alla sensibilizzazione sulla violenza di genere attraverso i propri media, che offrono contenuti dedicati in linea con un impegno che si estende durante tutto l'anno.

Tra i protagonisti di questa iniziativa figurano The Wom e Webboh, rispettivamente il primo social magazine 100% inclusivo e la principale community digitale per le nuove generazioni. The Wom proporrà sul proprio sito uno speciale ricco di approfondimenti, interviste, testimonianze e spunti di riflessione sul tema, mentre Webboh coinvolgerà il suo pubblico giovane per affrontare l'argomento con un linguaggio diretto e accessibile.

Un incontro formativo per dipendenti e collaboratori

Il percorso di sensibilizzazione si estenderà anche all'interno dell'azienda, con l'incontro "Convinzioni e micro aggressioni. Tra bias e intelligenza artificiale", previsto per giovedì 21 novembre. Inserito nell'ambito del programma di Diversity & Inclusion del Gruppo, l'evento rappresenta un'occasione per esplorare come i bias cognitivi influenzino comportamenti e relazioni, generando fenomeni invisibili come le micro aggressioni.

Tra i partecipanti al panel, moderato da Antonio Porro, Amministratore Delegato del Gruppo Mondadori, interverranno esperti di rilievo nei campi delle neuroscienze, psicologia, economia e parità di genere:

Raffaella Tonini, Direttrice di Ricerca presso l'Istituto Italiano di Tecnologia;

Vittorio Lingiardi, Psichiatra e Professore ordinario alla Sapienza Università di Roma;

Andrea Notarnicola Cociani, Consulente di direzione di Newton e Presidente del Consiglio di Indirizzo Scientifico della Fondazione Global Inclusion art. 3 ETS;

Azzurra Rinaldi, Economista e Direttrice della School of Gender Economics presso l'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.

Un progetto artistico dal forte impatto emotivo

L'installazione artistica ideata da Nicola Ughi e Tommaso Casigliani, ispirata al format Sediarossa, completa l'impegno del Gruppo Mondadori per la sensibilizzazione. Il progetto, con la direzione della fotografia di Paolo Palladino e le musiche originali di Tommaso Casigliani e Pietro Pagnes, vuole essere un simbolo universale di memoria, speranza e lotta contro la violenza di genere.

Attraverso l'arte, i contenuti multimediali e il dialogo interno, il Gruppo Mondadori ribadisce il proprio ruolo attivo nella promozione di una cultura inclusiva e del rispetto reciproco.