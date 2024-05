Il programma di Mypersonaltrainer per Rimini Wellness 2024: vieni ad allenarti con noi!

Eventi a RiminiWellness 2024

Hyrox - World Series of Fitness Racing: Dopo il debutto in Italia l'anno scorso, Hyrox torna a RiminiWellness. Questo sport, aperto a tutti (inclusi atleti con disabilità), permette di competere in categorie Singles, Doubles e Staffette, promuovendo partecipazione e amicizia.



Italian Showdown 2024: Il popolare evento di CrossFit ritorna con nuove categorie e slot, rispondendo alla crescente richiesta degli appassionati italiani. La gara si svolge dal vivo, senza qualifiche preliminari.



AntiGravity® Fitness & Yoga: Celebrando 16 anni in Italia, questa pratica, introdotta a RiminiWellness nel 2008, continua ad essere un programma cult di Fiteducation. Con le amache AntiGravity®, sarà possibile scoprire il mondo a testa in giù.



Show di Zahir Khudayarov: Il 1° giugno alle 11:30, la leggenda del Powerlifting tenterà di battere il Record di Squat per tutte le classi di peso. Khudayarov detiene già il Record Mondiale totale di Powerlifting con 1112,5 kg.



Acqua Zumba: Lezioni giornaliere di Aqua Zumba, che combinano la filosofia Zumba® con la resistenza dell'acqua, per un'esperienza di festa in piscina imperdibile.