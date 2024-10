Il prezzo dell'acquisizione è stato fissato a 6,9 milioni di euro, basato su un valore aziendale totale di 13,5 milioni di euro. Benedetta Rossi e Marco Gentili , attraverso la loro società Maui Media , manterranno una partecipazione del 49% e continueranno a svolgere ruoli esecutivi. Questo accordo rientra nella strategia di Mondadori Media per rafforzare la sua leadership nel settore food, riconosciuto come uno dei settori trainanti dell'economia italiana.

Il Gruppo Mondadori ha finalizzato l' acquisizione del 51% del capitale sociale di Fatto in casa da Benedetta S.r.l. , la società che detiene i diritti sull'immagine di Benedetta Rossi e sulla gestione dei suoi asset social. Questa operazione segna un'importante espansione per Mondadori Media nel settore food & cooking, consolidando la sua posizione di leader multimediale con una fanbase combinata di oltre 87 milioni di follower .

Benedetta Rossi, un fenomeno digitale e editoriale

Benedetta Rossi è attualmente la creator più seguita in Italia nel mondo del food, con oltre 17 milioni di follower sui social e 4 milioni di utenti mensili sul web. La collaborazione con Mondadori Media rappresenta una naturale estensione del successo già ottenuto, che include la pubblicazione di best-seller e la partecipazione a programmi televisivi di cucina.

Sinergie con GialloZafferano e Zenzero

Grazie a questa acquisizione, Mondadori Media punta a creare sinergie con GialloZafferano, il food brand più seguito in Italia, e con Zenzero, la talent agency che gestisce alcuni dei più noti creator nel settore. Questa integrazione non solo rafforzerà il posizionamento di Benedetta Rossi, ma permetterà al gruppo di ampliare la sua portata a livello globale, coinvolgendo una comunità di oltre 87 milioni di appassionati di cucina.

Mondadori Media ha annunciato che intende esplorare nuove aree di sviluppo, diversificando il modello di business di "Fatto in Casa da Benedetta" con investimenti strategici in settori correlati al mondo del food. La partnership con GialloZafferano consentirà di creare contenuti innovativi e di espandere il successo del brand sia in Italia che all'estero, offrendo soluzioni di grande impatto per i partner aziendali.

Benedetta Rossi ha espresso grande entusiasmo per questo nuovo capitolo, affermando: "Con la firma di oggi io e Marco scriviamo una nuova pagina del nostro percorso, volta a trasformare ciò che abbiamo costruito in un'azienda ancora più solida. Dopo una prima fase ricca di soddisfazioni ed emozioni, la nostra ambizione è raggiungere risultati ancora più sfidanti, mantenendo sempre l'obiettivo primario di essere vicini, e di effettivo aiuto, al nostro pubblico" Anche Andrea Santagata, Amministratore Delegato di Mondadori Media e neo Presidente di "Fatto in Casa da Benedetta", ha sottolineato la fiducia reciproca e il successo già ottenuto insieme " "Il nostro Gruppo collabora da anni con Benedetta Rossi e Marco Gentili per la realizzazione di libri di grande successo. Ciò ha creato un rapporto di fiducia e stima molto forte, che sarà alla base anche di questo nuovo percorso comune. Metteremo a loro disposizione le nostre competenze e la nostra passione per far sì che il loro progetto diventi ancor più un punto di riferimento per i tantissimi italiani che ogni giorno seguono Benedetta Rossi con grande affetto

e fiducia"

L'accordo include anche la possibilità di un'ulteriore acquisizione del 19% del capitale di "Fatto in Casa da Benedetta" entro il 2028, con un meccanismo di opzioni legato ai risultati futuri della società. Questo potrebbe portare Mondadori Media a detenere il 70% della società, mantenendo Benedetta Rossi e Marco Gentili come partner strategici a lungo termine.