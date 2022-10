Grande successo per i MyPersonaltrainer Days

Grande successo per la prima edizione dei Mypersonaltrainer Days, l'evento dedicato al benessere e allo sport organizzato dal brand Mypersonaltrainer, che in soli due giorni ha visto la partecipazione di più di 5.000 i visitatori.

Risultati oltre alle aspettative per i Mypersonaltrainer Days, anche sul fronte della raccolta pubblicitaria - gestita da Mediamond - che quindi permettono a Mypersonaltrainer di gettare subito le basi per la seconda edizione dell'evento che avrà luogo il prossimo anno.

I partner dell'evento

Il successo dei Mypersonaltrainer Days è stato possibile grazie anche alla collaborazione con Brand On Solutions, unit dedicata alle iniziative speciali della concessionaria Mediamond, e ai circa 20 partner che hanno sposato l'approccio olistico dell'iniziativa. Aziende dell'area del wellness, dello sport e del lifestyle che in occasione dei Mypersonaltrainer Days hanno avuto la possibilità unica di incontrare il pubblico in corner esperienziali personalizzati per promuovere una nuova e più ampia concezione del benessere: Zambon, Centro Diagnostico Italiano, Eridania, Ente per il Turismo Croato, Ibsa, Giuliani, Gold's Gym, My Benefit, Tescoma.

