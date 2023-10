Giornata Mondiale degli animali, le iniziative Laudato sie, mi' Signore cum tucte le Tue creature (Cantico di Frate Sole). San Francesco D'Assisi In occasione della morte di San Francesco d'Assisi, il 4 Ottobre, ricorre ogni anno la Giornata mondiale degli animali. San Francesco fu il primo animalista della storia. Gli animali, creature di Dio erano da lui considerati suoi fratelli e sue sorelle. San Francesco d'Assisi, riconosciuto come il patrono degli animali, dell'ambiente e, inoltre, patrono d'Italia, è celebre per il suo profondo amore e rispetto verso tutte le forme di vita. Non vi è giorno più significativo per onorare gli animali in tutto il mondo. La Giornata Mondiale degli Animali si propone di stimolare una riflessione su come possiamo migliorare la vita degli animali, sia domestici che selvatici. L'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di trattare gli animali con gentilezza, rispetto e compassione, promuovendo un rapporto armonioso tra l'umanità e il regno animale. In questi giorni tante sono le iniziative benefiche a favore degli animali in difficoltà, iniziative che sostengono tante Associazioni di volontariato e iniziative a favore dell'Enpa, L'Ente Nazionale Protezione Animali.

L'impegno di Zooplus nei confronti degli animali In occasione della Giornata mondiale degli animali, l'impegno di Zooplus, l'e-commerce per gli animali domestici, è rivolto verso i pelosetti meno fortunati che non possono godere dell'amore di una famiglia e alle associazioni e volontari che si adoperano con ogni mezzo per offrirgli supporto e garantirgli un futuro. Nel periodo che va dal 2 al 4 ottobre incluso (oggi ultimo giorno utile), l'impegno dello store è quello di DONARE per ogni ordine ricevuto ben 20 zooPunti ad un'associazione che si prende cura di cani e gatti in difficoltà. Quest'anno l'associazione è "LA CAREZZA IN UNA ZAMPA ODV" un'organizzazione di volontariato che nasce nel 2020 con la missione di salvaguardare e tutelare gli animali meno fortunati, sfamarli, curarli e trovare loro la giusta famiglia attraverso un canale di adozioni seriamente controllate. Tutto ciò avviene attraverso la gestione di un proprio rifugio, chiamato "IL RIFUGIO DA MICHELE" che ospita attualmente50 cani tutti in attesa di trovare una propria famiglia che possa amarli come meritano Se avete creato un profilo del vostro pet nella sezione dedicata del "my zooplus", si raddoppierà la donazione per il vostro ordine. Create subito il profilo del vostro pet se non lo avete ancora fatto e raddoppiate la vostra donazione! Come dare una zampa? Acquistate i vostri prodotti preferiti su zooplus entro oggi, 4 ottobre;

Zooplus donerà 20 zooPunti per ogni ordine, senza alcun costo aggiuntivo per voi;

Se avete un profilo del vostro pet o ne creerete uno, zooplus donerà 40 zooPunti per il vostro ordine;

Gli zooPunti verranno convertiti in denaro che verrà poi devoluto alle associazioni beneficiarie.