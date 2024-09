"Genitori dalla A alla Z" è disponibile a partire dal 26 settembre con la prima puntata intitolata " A come Ascolto " e offre episodi bisettimanali su Spotify e sulle principali piattaforme di streaming. Qui di seguito, è possibile ascoltare il trailer e la prima puntata .

Il podcast si avvale del contributo di esperti nel settore , come psicologi, psicoterapeuti, educatori e neuropsichiatri. Tra i professionisti coinvolti figurano nomi di spicco come Gianluca Daffi, Mario Di Pietro, Caterina Di Chio, Stefano Vicari, Loredana Cirillo, Rosa Maria Quatraro, Chiara Simonelli, Silvia Blezza Picherle, Andrea Ligabue, Antonella Montano e Claudia Massolo.

In dieci puntate , il programma esplora temi cruciali, dall'importanza dell'ascolto ai capricci, dalla sessualità alla nutrizione, dalla lettura al gioco, fino allo sviluppo dell'autonomia e alla gestione delle emozioni, e tanti altri argomenti come il baby blues e il rapporto con le tecnologie digitali.

" Genitori dalla A alla Z " è un podcast di Nostrofiglio.it e Edizioni Centro Studi Erickson , per supportare i genitori di bambini da 0 a 10 anni nell'affrontare le sfide quotidiane della crescita, con serenità.

Essere genitori rappresenta un viaggio complesso e affascinante, che richiede una serie di competenze e non offre manuali di istruzioni. Come gestire i capricci, l'inattenzione dei bambini, l'influenza della tecnologia e il processo di sviluppo dell'autonomia?

Nella prima puntata: l'importanza dell'ascolto

Nel primo episodio del podcast "Genitori dalla A alla Z", Gianluca Daffi, docente universitario e formatore, affronta il tema cruciale dell'ascolto e offre strategie su come farsi ascoltare dai propri figli. Per molti genitori, ottenere l'attenzione dei propri bambini può sembrare un'impresa impossibile; tuttavia, l'esperto sottolinea una buona notizia: i nostri figli ci osservano costantemente e noi diventiamo modelli significativi per loro.

Durante l'episodio, si esplorerà anche come favorire la collaborazione all'interno della famiglia, rivelando che ciò non implica semplicemente impartire ordini, ma piuttosto condividere obiettivi e aspettative comuni. Si discuterà dell'inefficacia di minacce e punizioni, evidenziando invece l'importanza di trascorrere del tempo insieme. Infine, verranno forniti consigli pratici per instaurare routine e semplificare la vita quotidiana.