Fuoco di Sant’Antonio: come si cura e quando si può fare il vaccino

Dal 28 febbraio al 6 marzo 2022 si tiene in tutto il mondo la prima settimana globale di sensibilizzazione sull' Herpes Zoster (HZ), il cosiddetto " Fuoco di Sant'Antonio ("Shingles Awareness Week"). In effetti, molte persone sottovalutano questa malattia, che invece può causare sintomi e conseguenze invalidanti e che è molto diffusa. Il tema scelto per questa prima edizione è "il rischio di Fuoco Sant'Antonio (Herpes Zoster) è qui": occorre sapere, infatti, che secondo le stime, in Europa, circa una persona su tre è destinata a soffrire di Herpes Zoster nel corso della propria vita, in due casi su tre dopo i 50 anni.

Che cos’è il Fuoco di Sant'Antonio

L'Herpes zoster è scatenato da un virus molto subdolo. Infatti, una volta entrato nell'organismo non viene eliminato completamente, ma può riattivarsi nel corso della vita. In genere, al primo contatto, scatena la varicella, di solito in età infantile; poi si rifugia in alcune cellule, rimanendo latente senza dare sintomi, in attesa di momenti favorevoli per "riscatenarsi": quando si riattiva, scatena proprio il Fuoco di Sant'Antonio. Fra un "risveglio" e l'altro, dunque, il virus rimane "dormiente", è cioè nascosto nei gangli sensitivi craniali e del midollo spinale (agglomerati di cellule nervose). La riattivazione può avvenire in qualunque momento, più frequentemente a distanza di decenni. Il virus riattivato viaggia lungo i nervi e raggiunge la cute, causando il dolore e l'eruzione cutanea che caratterizzano il Fuoco di Sant'Antonio.

Secondo un sondaggio condotto da Ipsos MORI in diversi Paesi del mondo, che ha coinvolto 2.509 persone, in media solo il 7% dei partecipanti sa di essere ad alto rischio di sviluppare l'Herpes Zoster nei prossimi 10 anni. Invece, più del 90% sei soggetti sopra i 50 anni ha già contratto il virus e un adulto su tre svilupperà il Fuoco di Sant'Antonio nel corso della sua vita. È proprio per aumentare l'informazione sul tema che GlaxoSmithKline, in collaborazione con l'International Federation on Ageing (IFA), ha deciso di organizzare la settimana globale di sensibilizzazione sulla patologia.