Focus Live Visioni, il Festival del sapere di Focus, dal 3 al 5 Novembre Il Festival della Conoscenza celebra la sua sesta edizione quest'anno, dal 3 al 5 Novembre 2023, un evento che nel 2022 ha registrato la partecipazione entusiastica di oltre 15.000 visitatori in loco e generando oltre 250.000 interazioni sui social media. Il format di successo è stato ideato da Focus, il rinomato magazine del Gruppo Mondadori più letto in Italia tra gli appassionati e curiosi di tecnologia, scienza, sostenibilità e innovazione, diretto da Raffaele Leone. Focus Live è un evento aperto al pubblico, completamente gratuito (su prenotazione), che si pone da sei anni l'obiettivo di presentare in modo divulgativo gli orizzonti della conoscenza umana, spaziando dalla fisica alla medicina, dalla biologia alla genetica, dalla difesa

dell'ambiente alla tecnologia e alla comunicazione digitale. Innovazione, creatività e curiosità saranno le guide di questa edizione speciale, che offre oltre mille metri quadri ai visitatori,

con 40 installazioni, cinque aree tematiche e un ricco programma di incontri, talk, laboratori e spettacoli in compagnia di scienziati,

divulgatori e creators di fama nazionale e internazionale. Ologrammi, intelligenza artificiale, sfide robotiche, spettacoli scientifici, talk, dibattiti e una ricchissima area kids prenotazioni per gli eventi sono aperte dal 17 ottobre sul sito www.focuslive.it, con due turni disponibili: mattino (10-14) e pomeriggio (14-20). È possibile prenotare i biglietti per entrambe le mezze giornate per chi desidera partecipare per l'intera giornata. Leper gli eventimattino (10-14) e pomeriggio (14-20). È possibile prenotare i biglietti per entrambe le mezze giornate per chi desidera partecipare per l'intera giornata. "Raggiunta la sesta edizione, posso affermare che questo Festival della Conoscenza è sempre più fedele allo spirito di Focus e sempre più immersivo. Sempre più Focus perché riflette l'essenza del magazine: promuovere la conoscenza attraverso la stimolazione della curiosità e del divertimento. Sempre più immersivo perché ci impegniamo a esplorare format e eventi che vanno oltre gli incontri dal vivo con scienziati o divulgatori, sfruttando tutte le tecnologie disponibili, come realtà aumentata, visori, e assaggi di metaverso, per immergersi completamente nella conoscenza. Aggiungiamo a questo le contaminazioni tra musica, teatro e scienza che tanto amiamo, e il cerchio si chiude", afferma il direttore Raffaele Leone

Dove si svolge il Festival del Sapere 2023? Il Festival del Sapere si svolge nuovamente al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, il più grande museo tecnico-scientifico in Italia, ponte tra il passato e il futuro della cultura scientifica. In questa edizione, il pubblico potrà esplorare temi come intelligenza artificiale, installazioni d'arte digitale interattiva e Realtà Virtuale. Ufficio Stampa

Palinsesto e protagonisti del Focus Live 2023 Tra i protagonisti di Focus Live 2023 spiccano: il navigatore Giovanni Soldini, la scienziata Ilaria Capua con uno spettacolo sulla salute circolare insieme all'attrice Antonella Attili,

l'immunologo Alberto Mantovani,

il fisico Alessandro Vespignani,

il botanico Stefano Mancuso coinvolto in una performance che fonde scienza e musica con un ensemble dell'Orchestra Sinfonica di Milano,

la presidente del CNR Maria Chiara Carrozza,

il filosofo Luciano Floridi, esperto di intelligenza artificiale,

i divulgatori Barbara Gallavotti, Silvia Moroni (parlasostenibile), Massimo Temporelli,

il professore star di TikTok Vincenzo Schettini,

l'esploratore e divulgatore ambientale Alex Bellini,

il conduttore televisivo Carlo Conti, che riceverà il Telegatto dal direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali.

Sul palco si esibiranno anche astronauti come Roberto Vittori, sportivi come Mike Maric, ex campione del mondo di apnea, e l'ex

allenatore del Milan e della Nazionale Arrigo Sacchi, che parlerà di tecnologia e intelligenza artificiale nel calcio.



A concludere il ricco palinsesto di tre giorni saranno lo scienziato evoluzionista e divulgatore Telmo Pievani e l'attore Marco Paolini, in uno science show dedicato a Charles Darwin, uno degli scienziati più visionari della storia.

Focus Live Visioni: quali sono le novità di quest'anno? Le novità di quest'anno includono nuovi format sul palco, come le esperienze VR dei Ted e i quiz interattivi con il pubblico. Ci saranno eventi speciali e performance esclusive teatrali o musicali. L'area espositiva sarà organizzata in cinque grandi isole tematiche curate da partner scientifici o editoriali, con oltre 200 metri quadrati dedicati all'area Kids, gestita da Focus Junior per coinvolgere i più giovani nelle materie S.T.E.A.M (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica). Ufficio Stampa