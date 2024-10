Gli ospiti potranno assistere a dibattiti e presentazioni con divulgatori e scienziati di fama nazionale e internazionale, tra cui Barbara Gallavotti , Teresa Fornaro dell'Inaf e Fausto Caruana . Inoltre, non mancheranno ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport come Manuel Bortuzzo , bronzo nel nuoto alle Paralimpiadi di Parigi 2024, il prof" Vincenzo Schettini che farà scoprire quanto possa essere divertente la fisica, e molti altri ancora.

Focus Live 2024 si presenta con una formula consolidata che ha già coinvolto oltre 18.000 visitatori nell'edizione 2023. Anche quest'anno il programma comprenderà simulatori, escape room a tema scientifico, esperienze in realtà virtuale, e talk condotti da esperti del settore. Come spiega Gian Mattia Bazzoli , direttore di Focus, "Focus Live è l'occasione perfetta per toccare con mano la scienza, esplorando il mondo attraverso un approccio interattivo e divertente."

L'evento si svolgerà all'interno del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, il più vasto museo tecnico-scientifico d'Italia, che da oltre 70 anni funge da collegamento tra il patrimonio storico e le frontiere dell'innovazione. Ogni giorno i visitatori potranno prenotare visite guidate alle suggestive Gallerie Leonardo e all'area Spazio, mettersi nei panni di un astronauta alla Base Marte o scoprire la storia alternativa del wireless nella sezione Telecomunicazioni, in onore del 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi. Immancabile, inoltre, il laboratorio Future Inventors, dove creatività e sperimentazione digitale si incontrano attraverso temi come il suono e l'immagine.

L'a rea Kids , curata da Focus Junior , è stata arricchita per accogliere bambini e ragazzi dai 2 ai 13 anni con un ampio programma di laboratori STEM, spettacoli e giochi interattivi. I piccoli esploratori potranno immergersi in attività di robotica, intelligenza artificiale e astronomia, guidati da scienziati stravaganti che renderanno l'esperienza didattica e divertente.

Un viaggio nel futuro della scienza

Focus Live non è solo un festival, ma un progetto di divulgazione che attraversa Milano e si espande in luoghi simbolo come l'Acquario Civico, dove il 26 ottobre si è tenuto un incontro speciale sulla bioluminescenza. Un evento realizzato grazie alla collaborazione di partner illustri tra cui Eni, ING, e Mondadori Media, in sintonia con l'obiettivo di avvicinare il pubblico alla scienza in modo innovativo.

Per tutti gli appassionati e i curiosi, Focus Live rappresenta un appuntamento irrinunciabile: tre giorni all'insegna della scoperta, della scienza e dell'interattività per esplorare insieme i traguardi che stanno ridisegnando il nostro futuro.

