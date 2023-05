Covid-19: Pandemia Finita, lo dichiara l'OMS

La decisione è stata presa dopo la riunione di un comitato di esperti indipendenti, il cosiddetto comitato per l'emergenza Covid-19, che si è riunito giovedì, ed è concorde nel dichiarare la fine dell'emergenza sanitaria globale da Covid-19 durante una conferenza stampa da Ginevra. Non si deve abbassare la guardia: dall'Oms arriva la raccomandazione: "La fase di emergenza è finita, ma il Covid resterà."

Dopo oltre tre anni, l'Oms, Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dichiarato la fine dell'emergenza sanitaria globale del Covid-19 . Non si parlerà più di pandemia , dunque, ma di un virus che è in grado di causare una malattia che è destinata a rimanere quale patologia conosciuta.

La prima riunione del comitato di emergenza Covid dell'Oms si era tenuta nel gennaio 2020 nei giorni in cui il virus era ancora sconosciuto, e veniva chiamato Simil Sars . Dalla Cina, dove è stato scoperto e si è diffuso il contagio , stava superando i confini per raggiungere a livello globale anche tutto il resto del mondo.

Significa che il Covid non esiste più?

Il Covid, come sottolineato dall'Oms esiste e continuerà ad esistere. La parola fine alla pandemia non pone fine all'esistenza del visus che può determinare ancora malattia grave, ma di certo non è più qualcosa di improvviso o inaspettato. La malattia che ne consegue è conosciuta in tutto il mondo e le risposte internazionali coordinate ormai sono più necessarie. La presenza di vaccini e terapie, inoltre, dati di ricoveri e decessi in deciso calo, hanno portato alla conclusione dello stato emergenziale.