La Farmacia Loreto Gallo online propone un notevole assortimento di farmaci da banco acquistabili senza ricetta medica. All'interno dello shop sono in vendita medicinali per l'automedicazione e per la cura di disturbi di lieve entità come mal di testa, raffreddori, stati influenzali, dolori mestruali e tanto altro.

L'acquisto online di farmaci da banco online e integratori è una scelta di molti, oggi, per la sua grande comodità e perché aiuta chi ha problemi a spostarsi o scarso tempo a disposizione.

La farmacia è organizzata come un vero e proprio punto vendita. In caso di acquisto di un nuovo farmaco, come per esempio l'integratore per tenere sotto controllo il colesterolo Armolipid Plus, è possibile contattare gli addetti per una consulenza.

La Farmacia Loreto Gallo online fornisce, infatti, un servizio di informazioni personalizzate a cui si accede direttamente dal proprio smartphone, in modalità videochiamata.