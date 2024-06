La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ( LILT ) celebra la vita che va oltre la malattia oncologica con una lezione rigenerativa di yoga in occasione del Cancer Survivors Day , che si terrà sabato 22 giugno in quattro città italiane: Milano , Biella, Roma e Catanzaro. Scoprite come partecipare e unitevi a questo evento speciale per sostenere chi vive con una diagnosi di tumore.

Il Cancer Survivors Day , una ricorrenza nata negli Stati Uniti e celebrata la prima domenica di giugno dal 1988, verrà onorato da LILT il 22 giugno con una seduta di yoga dedicata non solo ai pazienti oncologici, ma anche ai loro familiari, amici, caregiver e operatori sanitari. Lo yoga, con le sue tecniche di meditazione e rilassamento, è riconosciuto per i suoi benefici nel migliorare la qualità della vita di chi ha affrontato il cancro.

La partecipazione è gratuita ma soggetta a iscrizione obbligatoria e fino ad esaurimento posti . In caso di maltempo, l'evento sarà posticipato, e gli iscritti verranno informati via email all'indirizzo fornito durante l'iscrizione.

Insegnanti di Yoga per il Cancer Survivors Day

Milano: Francesca Senette

A Milano, la giornalista, presentatrice ed esperta di yoga Francesca Senette guiderà la lezione. Francesca non è nuova al Cancer Survivors Day, avendo già tenuto una sessione rigenerante nell'edizione del 2023. Utilizzando posizioni come il guerriero e il saluto al sole, enfatizza l'importanza della resilienza.

Biella: Susan Ostano

A Biella, la lezione sarà condotta da Susan Ostano, fisioterapista e insegnante di yoga, che ha scoperto questa disciplina durante il suo soggiorno in Australia. Tornata in Italia ha integrato la sua professione di fisioterapista con l'insegnamento dello yoga, che per lei rappresenta una connessione profonda tra l'interno e l'esterno.

Roma: Tecla Sansolini

A Roma, Tecla Sansolini, insegnante di yoga dal 2009, terrà la lezione. Ha scoperto questa disciplina durante i suoi viaggi in India, Thailandia e altri Paesi dell'Estremo Oriente. Diplomata in pianoforte e laureata in musicologia, Sansolini sperimenta il valore terapeutico del ritmo, dei suoni e dei simboli associandoli alla pratica yoga. Dal 2021, tiene lezioni collettive e individuali, integrando la musica nella sua pratica.

Catanzaro: Martina Monterossi

A Catanzaro, Martina Monterossi, ex avvocata, porterà la sua visione di approccio inclusivo allo yoga. Ha lasciato la sua carriera legale per dedicarsi completamente a questa pratica, che descrive come "spiritualità calata in questo mondo terreno fatto di piaceri e dolori, da vivere pienamente nel momento presente".

Per maggiori info

https://www.legatumori.mi.it/resta-informato-post/news/cancer-survivor-day-partecipa-alla-lezione-di-yoga-gratuita/