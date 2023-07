EG.5 nuova variante Covid-19: sintomi e contagiosità

Il virus Covid-19 continua ad evolversi. La nuova osservata speciale dell'OMS è la variante EG.5, inserita nel repertorio delle varianti note dal 19 luglio scorso.

Covid-19: situazione contagi attuale

I casi di Covid-19 nel mondo sono in costante diminuzione: negli ultimi 28 giorni, sono state registrate 836 mila diagnosi, con un calo del 30% rispetto al mese precedente. Il calo dei casi e dei decessi riguarda tutto il pianeta; unica eccezione la regione del Pacifico Occidentale che comprende l'Oceania e l'Estremo Oriente, dove è stato osservato un aumento dei decessi del 30% rispetto allo scorso mese.

In Europa si contano 86 mila casi nell'ultimo mese, con una riduzione del 71% rispetto al mese precedente. L'Italia, seconda in Europa sia per numero di contagi (15.752 in un mese) sia per numero di decessi (206), il trend è comunque in calo.