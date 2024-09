L'indagine di Webboh Lab sottolinea la necessità di un approccio integrato all'educazione sessuale, che coinvolga non solo la scuola ma anche famiglie e servizi di consulenza.

Webboh Lab, diretto dal professor Furio Camillo, è il primo osservatorio permanente sulla Generazione Z in Italia, nato dalla collaborazione tra Webboh e l'istituto di ricerca Sylla. Webboh è il media di riferimento per i giovani italiani, con una fanbase di oltre 4,5 milioni di follower sui social e un sito web con 3 milioni di utenti unici mensili, riconosciuto come uno dei media più influenti del Paese per il target under 24.