Donna Moderna è in edicola con il numero speciale "Un Nuovo Futuro"

Donna Moderna, il magazine diretto da Annalisa Monfreda lancia, giovedì 17 settembre, il , il magazine diretto da Annalisa Monfreda lancia, giovedì 17 settembre, il numero speciale Un nuovo futuro (#Unnuovofuturo)

Due sono le cover con cui il numero sarà in edicola, come due sono le grandi protagoniste che si raccontano: Federica Pellegrini e Elodie, simboli indiscussi di forza, coraggio e tenacia in questo momento storico di evoluzione anche nella loro vita personale e professionale.

Belle ed eleganti, diverse nel loro ruolo ma altrettanto simili per caparbietà e grinta: Federica e Elodie lo dimostrano nelle pagine di Donna Moderna indossando abiti futuristici e interpretando così, anche attraverso la moda, il senso del numero speciale in edicola.

Come cambia la nostra vita dopo la pandemia che ci ha travolti? Come sarà il nostro nuovo futuro?

È da ora che inizia il vero cambiamento - messo in atto dalla medicina alla politica, dalla cultura, all'economia - ed è da ora che sono tangibili i pensieri che abbiamo messo in atto in tutti i mesi di lockdown.

Donna Moderna risponde a questi interrogativi attraverso 12 grandi conversazioni esclusive con talenti femminili incredibili, riconosciuti a livello internazionale in diverse discipline, 9 guide pratiche realizzate in collaborazione con un'illustratrice emergente con approfondimenti e consigli mirati ad affrontare al meglio i mesi che ci attendono: dalla mobilità eco-light, al beauty high-tech, allo shopping online e all'evoluzione della casa con lo smart working.

"Con Federica Pellegrini abbiamo scoperto cosa significa rimandare un appuntamento cruciale per la propria vita, come Tokyo, che per lei sarà l'ultima Olimpiade. Con la scienziata Elena Cattaneo abbiamo capito quanto sia importante rifondare una cultura scientifica in Italia. Con Elodie abbiamo esplorato le potenzialità insite nel cambiamento. E con la premio Nobel Esther Duflo abbiamo indagato le grandi trasformazioni dell'economia. Da ogni donna abbiamo ricevuto una chiave di interpretazione per il nuovo futuro che ci aspetta", ha dichiarato Annalisa Monfreda, direttrice di Donna Moderna.

"Ancora una volta Donna Moderna si conferma un brand in continua evoluzione, in grado di raggiungere attraverso i suoi canali e con molteplici iniziative un'audience sempre più ampia", ha dichiarato Andrea Santagata, direttore generale di Mondadori Media. "Il nuovo futuro è il secondo di 3 numeri speciali ideati dal brand del Gruppo Mondadori. Il primo numero dedicato alle eccellenze e al talento italiani, lanciato a luglio, è stato molto apprezzato e le attività a favore di questa iniziativa hanno ampliato ulteriormente la community; ad ottobre uscirà il numero The New Beauty", ha concluso Santagata.