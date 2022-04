Sebbene non esista una legge statale che vieti il fumo di sigaretta sulle spiagge e lidi italiani, sono sempre piu i comuni e i privati gestori degli stabilimenti balneari che stanno adottando provvedimenti in merito al divieto di fumo. Le regole, nelle località balneari in cui con un'ordinanza è stato pubblicato il divieto di fumo, vige sia sulle spiagge libere che negli stabilimenti attrezzati. I trasgressori sono puniti con sanzioni che possono ammontare a oltre 500 euro.

Divieto di fumare in spiaggia: tutela di salute e ambiente

Tutela della salute dei cittadini che va di pari passo con la salvaguardia dell'ambiente, già soffocato di microplastiche. Il numero di comuni che ha inasprito le sanzioni nei confronti dei fumatori in spiaggia è crescente: diverse le amministrazioni che stanno adottando ordinanze e provvedimenti che mettono al bando le sigarette sia nei lidi attrezzati che nelle spiagge libere. Via le sigarette dal bagnasciuga e sotto l'ombrellone: le misure sono state varate nell'ottica della salvaguardia della salute delle persone e a tutela dell' ambiente. Le spiagge finiscono spesso per trasformarsi in raccogli mozziconi che restano tra le sabbia e finiscono in mare. Va ricordato che un mozzicone di sigaretta impiega dai cinque ai dieci anni per decomporsi.

Il divieto a livello nazionale ancora non c'è. Vige sempre il buon senso dei fumatori, i quali dovrebbero astenersi dal fumare su lettini e sotto l'ombrellone ma anche sul bagnasciuga, per evitare di obbligare i presenti al fumo passivo, soprattutto bambini e donne in gravidanza.