Designer's Week Milano: il video del Talk Health di Giovedì 8 Ottobre

Mai come in questo momento, anche sulla scorta dell'emergenza sanitaria, sta aumentando l'interesse per gli spazi della cura e per le nuove soluzioni e tecnologie che consentono di vivere in modo confortevole e salubre. Nei prossimi anni Milano accoglierà alcuni dei più innovativi edifici ospedalieri: il Nuovo Policlinico, il nuovo Istituto Galeazzi, la Città della Salute a Sesto San Giovanni. Progetti che avranno un grande impatto su tutto il territorio cittadino, con importanti implicazioni per la cultura progettuale, la vita sociale e la cultura ambientale del nostro Paese.

Clicca qui per vedere il Talk

Speakers:

Davide Angeli, AMDL CIRCLE head of international business

Carlotta de Bevilacqua, vicepresidente Vice President, amministratore delegato del CEO of

gruppo Artemide e and presidente President Danese Milano

Giovanni La Varra, architetto architect Barreca & La Varra

Cecilia Morini, partner Binini Partners

special guest video

Filippo Lodi, UNStudio head of innovation and knowledge management

Modera Moderator Donatella Bollani, giornalista journalist