Introduzione

Il Senato l'11 maggio 2022 ha approvato in via definitiva la 'Legge Salvamare', un documento che mira alla salvaguardia delle acque italiane, sempre più invase da plastica e rifuti. Il testo contiene diverse misure per la tutela delle acque (non solo quelle dei mari, ma anche di fiumi, laghi e lagune), a contrasto delle varie forme di inquinamento delle acque causato dalla plastica. Ai pescatori, sino ad ora anche puniti con sanzioni per il recupero dei rifiuti, andrà invece un riconoscimento ambientale per il loro prezioso ruolo di spazzini del mari.

Il via libera alle "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare" arriva dopo quattro anni di discussione in materia. Si tratta di uno step particolarmente rilevante all'interno dell'ordinamento italiano in quanto la tutela dell'ambiente fa parte dei valori sanciti della Costituzione. Si tratta di un provvedimento che si inserisce nella Strategia europea per la plastica nell'economia circolare, in linea con gli obiettivi previsti dall'Agenda 2030.