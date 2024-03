Come curare un tatuaggio: cosa fare e perché è importante

Tatuaggio appena fatto? Cosa sapere Il tatuaggio (o tattoo) è una delle più antiche tecniche di decorazione corporea permanente, che prevede l'inoculazione di pigmenti colorati attraverso nella pelle, allo scopo di definire disegni, lettere e simboli. Oggi il tatuaggio non è più visto come una forma di ribellione come in passato, ma avere impresso sulla propria pelle un disegno identifica il proprio stile. Quando si tratta di tatuaggi, la cura successiva è cruciale quanto scegliere un professionista qualificato, soprattutto se si desidera che duri nel tempo. Un'adeguata routine post-tatuaggio non solo previene eventuali infezioni, ma contribuisce anche alla qualità a lungo termine del disegno e della pelle circostante. Vediamo tutto ciò che serve sapere: dalla detersione ai prodotti specifici per favorire la guarigione, passando per la protezione solare.

Come guarisce un tatuaggio Cosa succede alla pelle quando viene tatuata? Quando osserviamo un tatuaggio, ne vediamo il disegno attraverso lo strato più superficiale della pelle, l'epidermide, nonché il più sottile (1 mm) e costituito da cellule destinate a rinnovarsi continuamente. Per questo motivo, l'ago del tatuatore deve oltrepassarlo e raggiungere il secondo strato della pelle, il derma, per iniettare il pigmento colorato. Le cellule del derma sono più stabili di quelle dell'epidermide, quindi i pigmenti degli inchiostri per tatuaggi vi rimangono fissati, come dei piccoli sassolini colorati, che non riescono naturalmente ad essere "mangiati" dai macrofagi, le cosiddette cellule "spazzino". Quanto tempo impiega un tatuaggio a guarire? In media, un tatuaggio impiega dalle due alle quattro settimane per guarire. Tuttavia, sono necessari dai tre ai sei mesi affinché la pelle sotto il tatuaggio guarisca completamente. Questo processo dipende direttamente dalle reazioni cutanee specifiche, dalle dimensioni del tatuaggio e dai colori dell'inchiostro utilizzati. Ad esempio, i tatuaggi con ampie aree di colore possono creare più infiammazioni sulla pelle, poiché più aghi pungono la pelle, con conseguente fase di guarigione più prolungata. Le persone sperimentano anche tempi di guarigione più lunghi dopo una reazione allergica o un'infezione al tatuaggio.

Perché la cura è importante Perché è importante prendersi cura del tatuaggio? I tatuaggi non sono esenti da effetti collaterali più o meno importanti, come le reazioni d'intolleranza, soprattutto quando sono usati inchiostri di qualità scadente o addirittura tossici (non ammessi dal Ministero della Salute). Per questo motivo, è importante affidarsi esclusivamente a tatuatori professionisti. Inoltre, esiste la possibilità che si presentino infezioni locali: a tutti gli effetti, un tatuaggio è una lesione cutanea, quindi è importante prendersene cura nei giorni immediatamente successivi all'esecuzione, per velocizzare il processo di guarigione e prevenire spiacevoli inconvenienti.