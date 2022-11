Uno studio condotto dai ricercatori della Washington University School of Medicine in St. Louis in collaborazione con il Veterans Affairs Saint Louis Health Care System e pubblicato su Nature Medicine ha messo in luce come le infezioni ripetute da SARS-CoV-2 possano dare luogo a conseguenze acute e post-acute più severe, aumentando il rischio di danni a carico di diversi organi e il rischio di ospedalizzazione e morte.

Allo stesso tempo, è noto ormai da molto tempo che le reinfezioni da SARS-CoV-2 in seguito ad un'infezione primaria, così come le infezioni ripetute in seguito a una prima reinfezione, sono eventi possibili e, purtroppo, molto comuni. Le cause di tutto ciò possono essere molteplici e fra queste vi è anche la diffusione di nuove varianti con una maggior capacità di eludere le difese immunitarie dell'organismo.

Cosa dice lo studio

Secondo quanto riportato dallo studio svolto dai ricercatori della Washington University School of Medicine (Bowe, B., Xie, Y. & Al-Aly, Z. Acute and postacute sequelae associated with SARS-CoV-2 reinfection. Nat Med (2022). https://doi.org/10.1038/s41591-022-02051-3), le infezioni ripetute possono contribuire a generare un rischio aggiuntivo di sviluppare condizioni negative per la salute.

Come già accennato, lo studio in questione è stato condotto in collaborazione con il Veterans Affairs Saint Louis Health Care System.

Più precisamente, i ricercatori hanno preso in esame le cartelle cliniche di più di 5 milioni di persone dal database elettronico gestito dal Department of Veterans Affairs degli Stati Uniti, ossia dal dicastero che si occupa dei veterani congedati dalle forze armate statunitensi.

Lo studio ha quindi suddiviso i soggetti presi in esame in tre coorti così composte:

443.588 individui con una sola infezione da SARS-CoV-2 (quindi, individui per i quali non sono state segnalate reinfezioni);

40.947 soggetti che hanno sviluppato reinfezioni, di cui: 997 (92,8%) con due infezioni da SARS-CoV-2; 572 (6,3%) con tre infezioni da SARS-CoV-2; 378 (0,9%) con quattro o più infezioni da SARS-CoV-2.

5.334.729 individui per i quali non è mai stata rilevata un'infezione da SARS-CoV-2, i quali hanno costituito il gruppo di controllo non infetto.

Definizione: cos'è una coorte? In epidemiologia, si definisce " coorte " un gruppo di soggetti che vengono seguiti o tracciati per un determinato periodo di tempo. I soggetti appartenenti a ciascuna coorte hanno in comune una caratteristica, oppure possono condividere il fatto di aver sperimentato un medesimo evento specifico.

Lo studio ha preso in esame tutte queste persone per un periodo di tempo nel quale le varianti circolanti negli Stati Uniti erano Delta, Omicron e Omicron 5.

Lo studio ha evidenziato che, rispetto agli individui che non hanno avuto reinfezioni, quelli che le hanno sviluppate hanno manifestato un aumentato rischio di ospedalizzazione, così come un maggiore rischio di morte per tutte le cause e anche un maggiore rischio di sviluppare disturbi a carico di diversi organi e tessuti, quali disturbi polmonari, cardiovascolari, ematologici, gastrointestinali, muscoloscheletrici, neurologici, diabete e problemi di salute mentale.

Dallo studio, inoltre, è emerso che coloro che hanno sperimentato reinfezioni multiple (quindi più di una reinfezione) erano esposti a un rischio più alto di sviluppare condizioni dannose per la salute rispetto a coloro che non hanno manifestato alcuna reinfezione. Allo stesso tempo, è altresì emerso che coloro che avevano sviluppato due reinfezioni erano esposti a un maggior rischio di esiti negativi per la salute rispetto a coloro che avevano sviluppato una sola reinfezione; coloro che avevano sviluppato tre reinfezioni erano esposti ad un più alto rischio rispetto a coloro che avevano sviluppato solo due reinfezioni e così via. In altri termini, si è evidenziato un graduale aumento del rischio all'aumentare del numero delle reinfezioni sviluppate.

Limiti dello studio

Lo studio presenta diversi limiti. Fra questi, riportiamo i seguenti: