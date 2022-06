Anche chi si è sottoposto all'inoculaizone della dose booster ha la possibilità di infettarsi nuovamente. Tuttavia, i vaccini costituiscono ancora oggi uno strumento efficace nel prevenire le forme gravi di Covid-19, anche se la protezione sembra essere inferiore nei confronti delle nuove varianti.

L'azienda farmaceutica Moderna ha annunciato che sta mettendo a punto un nuovo vaccino, che dovrebbe però essere pronto per il mese di agosto, efficace sia contro il ceppo originario del coronavirus che contro varianti come BA.4 e BA.5.

Quarta dose e mascherine: come comportarsi

Da mesi, ormai, si parla di quarta dose da estendere a tutti, e non solo ai soggetti fragili, anziani e con particolari patologie croniche. Il momento in cui la terza dose "andrà a scadenza" per tutti è tra i mesi di settembre e ottobre, ma molti anziani e fragili la stanno già ricevendo in questo periodo. Gli esperti raccomandano la quarta dose proprio ai soggetti fragili e l'utilizzo di mascherine in luoghi al chiuso ed affollati anche se, come già spiegato, il dispositivo di protezione non è più obbligatorio.