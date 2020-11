Cosa vogliamo dopo il Covid? Cambiano priorità e abitudini

Cambiare città, ripensare agli spazi , cercare quartieri green o investire in attività fisica e in alimentazione sana . L'esperienza del lockdown e, più ampiamente, l' impatto del Covid sulla vita degli italiani e in molti paesi europei, cambierà di misura le priorità per il futuro. Stefano Recalcati, Associate Director di Arup Italia, elenca quali potranno essere i cambiamenti degli spazi urbani, nell'aspetto e nella funzionalità, proprio in risposta alle esigenze per i mesi a venire. Introdurre negli edifici di nuova costruzione, diversi spazi ad uso collettivo, che diventino una vera e propria estensione della casa. Luoghi in cui incentivare il coworking , ma anche attività di svago e sport; promuovere nuovi sviluppi urbani di quartiere , che aiutino a creare un maggior senso di identità attraverso eventi, servizi, e spazi comuni .

Lo studio: cosa vogliamo dopo la pandemia?

Lo stato d'animo delle persone che hanno vissuto il lockdown nelle grandi città europee ha mutato le prospettive e la percezione della quotidianità. A cambiare, nell'immaginario collettivo, sono spazi e abitudini. Uno studio contdotto da Arup's City Living Barometer, ha fotografato le esigenze di 5mila residenti a Milano, Berlino, Londra, Parigi e Madrid, per valutare la vivibilità delle città, considerando l'indicatore della qualità della vita, quando le strutture essenziali si trovano a 15 minuti a piedi o in bicicletta da casa.

Quanti hanno pensato di cambiare città? Il 59% degli intervistati a Londra, il 39% a Milano, il 37% a Madrid e il 30% a Berlino. Nella Ecco chi invece ha viaggiato, e si è spostato dalle proprie città durante la pandemia: il 41% si è mosso temporanamente da Londra, a Milano e a Madrid il 12%, a Berlino il 13% e a Parigi il 20.

La ricerca ha evidenziato anche quanto sia stata preziosa -e lo sarà maggiormente in futuro -la vicinanza ad un parco o un'area verde, e ai servizi essenziali. A Londra servono in media 23,5 minuti per raggiungere luoghi primari come sono le scuole e almeno 20 per raggiungere un parco; a Milano ci vogliono soltano 13 minuti per i servizi e 9,3 per gardinetti o polmoni verdi nel contesto urbano.

Priorità per le nuove città dopo il Covid

pedonalizzazione,

forestazione,

spazi pubblici per il gioco,

mix di funzioni,

uso della tecnologia per costruire dei modelli digitali

città a misura di bambino

Dopo il Covid, si immaginano città più permeabili, con la pedonalizzazione delle strade commerciali, che contribuisce a ridurre l'inquinamento atmosferico; la realizzazione di polmoni verdi inseriti nel contesto urbano incrementando la piantumazione di alberi, e di spazi aperti pubblici polivalenti, che incentivino la socialità e i legami tra le persone.

Urbanistica tattica: gli spazi urbani saranno più multifunzionali

I 5 mila intervistati dallo studio condotto dal tema multidisciplinare di Arup, hanno dimotrato come una delle prorità relativa agli spazi possa essere la caratteristica polifunzionale dei luoghi. Spazi temporanei e usi multipli, "meanwhile use", come edifici in cui si concentrano nel medesimo spazio caffè pop-up, negozi e servizi intercambiabili. A Milano sul tema del temporaneo ci sono già diverse esperienze anche legate a quella che viene definita "urbanistica tattica" ma il tema dei piani terra (con i tanti negozi oggi svuotati e tornati in affitto), rimarrà da ridisegnare per il post-pandemia.