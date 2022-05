Congedo mestruale di 3 giorni: come stanno le cose in Italia?

Introduzione

In questi giorni si parla sempre di più di congedo mestruale: in Spagna, arriva infatti una legge in materia, dopo una lunga discussione. Il congedo mestruale consiste nell'assenza giustificata dal lavoro per 3 giorni al mese di cui le donne con ciclo doloroso (dimostrato clinicamente) possono usufruire. Si tratta di una legge 'apripista' a tutela delle donne lavoratrici che non ha precedenti in Europa. Tra i punti contenuti dal testo di legge c'è appunto "il congedo mestruale di tre giorni al mese per le donne con un ciclo particolarmente doloroso". L'accordo del governo di Madrid potrebbe essere varato in tempi molto brevi, all'interno di un insieme di norme ad ampio spettro sui diritti delle donne.

Passi da gigante in Spagna, ma situazione di stallo in Italia. Nel nostro paese, nonostante si stia discutendo di endometriosi e vulvodinia, la proposta di legge sul congedo mestruale è ferma ai blocchi di partenza ancora dalla fase embrionale del dibattito avviato nel 2016. La discussione sul disegno di legge era stata avviata, ma non è più ripresa. In Spagna, la legge non contiene solo il diritto di assentarsi dal lavoro per tre giorni al mese, ma anche una riforma del congedo parentale e dell'aborto.