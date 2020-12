Concerto di Natale 2020 di Sorrisi: "Un sorriso per Natale" ci aspetta il 16 Dicembre

L'appuntamento è per Mercoledì 16 dicembre alle 19 sulle pagine Facebook e Instagram di Sorrisi per un concerto "virtuale" senza precedenti, in cui dieci artisti (Annalisa, Diodato, Edoardo Bennato, Ermal Meta, Federica Carta, Francesco Gabbani, Gigi D'Alessio, Pinguini Tattici Nucleari, Samuel e Tiromancino) canteranno in esclusiva un brano in una versione inedita, intima e casalinga. A condurre ci sarà di Gabriele Corsi assiem al direttore del settimanale, Aldo Vitali.

Aspettatevi una diretta ricca di sorprese: tra questi straordinari cantanti c'è chi ha selezionato un pezzo del suo repertorio e chi un singolo più recente, qualcuno regalerà al pubblico un "medley" e qualcun altro rivisiterà un classico delle Feste. Ma tutti quanti, dal primo all'ultimo, ci hanno messo il cuore: del resto, gli amici di Sorrisi sono fatti così.

Ma l'evento musicale "Un Sorriso per Natale" non porterà soltanto tanta musica nelle case di chi vorrà seguirlo, ma anche una mano a chi ne ha più bisogno. Sorrisi farà infatti una donazione alla Fondazione Dottor Sorriso, contribuendo ad aiutare i bambini in ospedale e le loro famiglie. La Fondazione da 25 anni promuove la Terapia del Sorriso in Italia con la missione di rallegrare la degenza dei pazienti più piccoli, aiutandoli ad affrontare la malattia e il ricovero con più forza.