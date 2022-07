Cosa si sapeva fino ad ora

Lo studio che ha portato a ipotizzare in modo piuttosto concreto questa relazione è stato condotto da un team internazionale di esperti di salute pubblica, cancro e salute mentale, che sono arrivati alla conclusione che sia urgente aumentare la consapevolezza delle persone sui pericoli dell'alcol in ambito oncologico.

Che esista un legame tra alcol e rischio di cancro non è però una novità ma un fatto studiato già da tempo e oggetto di numerose ricerche antecedenti a questa, che hanno stabilito che ad aumentare le probabilità che chi beve alcolici con regolarità possa sviluppare un tumore è soprattutto la capacità della sostanza tossica dell'alcol di indurre dipendenza, danneggiare il Dna e interferire con la produzione degli ormoni che, come reazione a catena, a loro volta possono contribuire allo sviluppo di alcune forme tumorali.

A questa tesi si aggiunge quella di altri studi che sostengono che l'alcol sia in grado di potenziare gli effetti cancerogeni di altre sostanze negative per l'organismo, prima tra tutte il tabacco. I fumatori che contemporaneamente fanno anche uso di alcolici, infatti, rischierebbero 30 volte in più rispetto a chi fuma o beve solamente di sviluppare un tumore alla cavità orale, all'orofaringe, alla laringe e all'esofago.