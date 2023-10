Introduzione

Sono una cattiva compagnia che, con le alte temperature e gli spostamenti frequenti (viaggi ecc) tende ad incrementarsi: le cimici da letto possono creare disagi e fastidi per il benessere di chi si ritrova al mattino con ponfi rossi e prurito in intere zone del corpo. Questi fastidiosi insetti arrivano a proliferare nelle camere da letto di casa, tramite abiti, zaini, valigie e bagagli "contaminati" all'esterno.

La soluzione più efficace per eliminare del tutto le cimici dei letti sembra essere quella di optare per una disinfestazione professionale, ma esistono alcuni rimedi che possono risultare efficaci.

In questo articolo spieghiamo cosa sono le cimici dei letti e come evitare che si diffondano in casa