Cancro al seno: nel Lazio test genomici gratuiti

Questa importante novità permetterà a molte di coloro che lottano contro questa malattia di evitare la chemoterapia se non necessaria. Per circa l'80% delle pazienti , infatti, potrebbe essere sufficiente avvalersi di una terapia ormonale ma per scoprirlo è necessario sottoporsi ad un test genomico , che in molte regioni italiane è ancora a pagamento e a cifre non sempre abbordabili. Da oggi però sul territorio della Capitale le cose cambiano, e a beneficiarne sarà potenzialmente una platea di circa 1000 donne malate di tumore in stadio precoce, che potranno dunque sottoporsi gratuitamente a questo screening tanto importante. Prima del Lazio a rendere il test rimborsabile erano già state Lombardia, Toscana e Provincia autonoma di Bolzano.

Quello al seno è la forma più diffusa di cancro femminile . Basti pensare che secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, in Italia, nel 2020 sono state circa 55.000 le nuove diagnosi di carcinomi della mammella femminile . Fortunatamente la sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi è dell'88% e quasi totale in caso di diagnosi precoce.

Cosa sono i test genomici

Non tutti i tumori al seno sono uguali, ma ogni casistica può necessitare di approcci e cure differenti. Per comprendere la strada migliore da prendere, il medico può essere supportato anche dal test genomico, la cui importanza è legata proprio al fatto di essere uno strumento estremamente utile in questa fase, soprattutto per le donne con tumore del seno in stadio iniziale.

È fondamentale ricordare tuttavia che si tratta di un test complementare, che non sostituisce ma integra altri metodi diagnostici e che non offre le stesse informazioni che l'esame istologico e lo studio dei fattori prognostici possono fornire per decidere quale sia il miglior piano terapeutico per ogni specifico caso clinico.

La genomica si basa sullo studio di serie complesse di geni, sul loro funzionamento e sulle interazioni che sviluppano. Durante i test eseguiti con questo metodo sul tessuto tumorale delle pazienti oncologiche si è in grado di stabilire in anticipo la probabilità di risposta di un cancro ad un trattamento specifico e quella che questo possa ripresentarsi o meno.

Come funzionano

Nello specifico, per quanto riguarda i tumori del seno, il test genomico è in grado di individuare la biologia individuale del tumore e di fornire preziose informazioni in merito all'aggressività della stessa allo stadio precoce, oltre alla sua capacità di crescere e diffondersi.

Conoscere nel dettaglio tali informazioni consente inoltre di capire meglio la sua interazione con le terapie post chirurgiche.

Lo studio di tutti questi fattori fattori biologici ha portato ad individuare diverse categorie: alcuni definiti prognostici ed altri predittivi della risposta al trattamento previsto. A seconda della presenza nel tumore di questi fattori è utile ed efficace attuare un certo tipo di terapia piuttosto che un'altra.