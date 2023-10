Canale WhatsApp MyPersonalTrainer

Seguiteci su WhatsApp per non perdere gli aggiornamenti su tutte le ultime novità!

Nella pagina iniziale, si possono ricevere suggerimenti per canali, ma per esaminare il feed dei canali, è necessario fare clic sul pulsante 'Trova canali'. La prima volta che si utilizza questa funzione, occorrerà accettare i termini del servizio toccando il pulsante 'Accetta e continua', dopodiché si potrà accedere al feed dei canali.

Quando ci si iscrive a un canale, gli aggiornamenti vengono visualizzati nella sezione dedicata ai canali nella scheda 'Aggiornamenti'. Per ricevere notifiche sui nuovi aggiornamenti, basta attivare le notifiche per quel particolare canale.

Come iscriversi ad un Canale

Se desiderate iscrivervi a un canale su WhatsApp, avete tre opzioni a disposizione.

Per una rapida iscrizione ai canali, basta toccare il pulsante '+' accanto al canale desiderato nella directory.

In alternativa, se avete individuato un canale di vostro interesse, aprite il canale e toccate il pulsante 'Iscriviti' situato nella parte superiore a destra.

La terza opzione consiste nel visitare la pagina delle informazioni del canale e toccare la voce 'Iscriviti'.

Inoltre, si può accedere ai canali tramite link di invito diretti ricevuti in chat, via e-mail o pubblicati online.

Le notifiche relative agli aggiornamenti dei canali sono disattivate, per un'impostazione predefinita. Per ricevere notifiche sugli ultimi aggiornamenti, è necessario attivare le notifiche per ciascun canale aprendolo e toccando l'icona a forma di campana (in modo da togliere la sbarra). In alternativa, potete andare alla pagina delle informazioni del canale e toccare 'Disattiva', confermando la vostra scelta selezionando 'Sì'.

Le persone che visualizzano un canale, incluso gli altri iscritti, non possono vedere chi altro è iscritto a quel canale. Inoltre, le vostre informazioni del profilo e le vostre interazioni con i contenuti del canale, come emoji e voti nei sondaggi, non sono visibili. Il vostro nome, numero di telefono e immagine del profilo rimangono privati.

Gli amministratori del canale possono vedere la vostra immagine del profilo accanto alle reazioni con emoji o i voti nei sondaggi, a seconda delle impostazioni sulla privacy. Tuttavia, non possono visualizzare il vostro numero di telefono completo o il nome del profilo a meno che voi non li abbiate salvati tra i vostri contatti.