Cambio dell'ora da solare a legale: come adattarsi

Introduzione

Il ritorno all'ora legale prevede lo spostamente delle lancette un'ora avanti: le giornate saranno più lunghe, così come aumenteranno le ore di luce. Qualche effetto sull'umore potrebbe presentarsi, così come i disurbi di sonno. La questione dell'abolizione del cambio dell'ora è stata a lungo dibattuta all'interno dell'Ue. Già nel 2018 era stata presentata dai Paesi del Nord Europa come Norvegia, Svezia, Finalnsia, la cancellazione. Nel centro e sud Europa, invece, lo spostamento in avanti delle lancette comporta un notevole risparmio energetico. Tra le ipotesi avanzate per accontentare tutti Paesi del continente, era stata paventata anche una suddivisione in blocchi, prevedendo un orario unico per tutto l'anno, con l'ora legale nei Paesi meridionali e l'ora solare in quelli nordici. A oggi però si è ancora al nulla di fatto.

I cambi di orario possono comportare effetti sia sulla salute che sull'umore. Si evidenziano maggiore irritabilità, ansia, depressione, ma anche disturbi del sonno ed emicrania. Si tratta di stati e disturbi transitori che si risolvono con il passare di qualche giorno di assestamento, e mettendo in pratica qualche semplice accorgimento almeno due o tre giorni prima del passaggio.